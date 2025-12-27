Giá bạc tiếp tục lập đỉnh mới, vượt mốc 79 USD mỗi ounce



Giá bạc giao ngay tại Sàn Giao dịch Hàng hóa New York vượt ngưỡng 79 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử, chạm mức 79,27 USD/ounce vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/12 theo giờ Mỹ (5 giờ 15 phút ngày 27/12 theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh nhóm kim loại quý tiếp tục chuỗi tăng kỷ lục.

Các yếu tố như kỳ vọng cắt giảm lãi suất và những bất định liên quan đến thuế quan đang đẩy giá vàng, bạc và bạch kim lên các mức cao chưa từng có.

Đà tăng của bạc vượt xa vàng, dù giá kim loại quý này cũng tăng hơn 1,2% trong ngày, lên mức cao kỷ lục.

Trong vòng một năm qua, giá bạc đã tăng hơn 146%, đưa kim loại này tiến gần tới mức tăng mạnh nhất theo năm kể từ năm 1979.

Bạch kim cũng tăng gần 9% trong ngày 26/12, lên 2.503 USD/ounce, trong khi giá đồng tăng hơn 5%, đạt 5,82 USD/pound.

Theo các nhà phân tích, giá bạc tăng vọt trong năm nay do nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất, nhu cầu bạc tăng cao từ các trung tâm dữ liệu phục vụ Trí tuệ nhân tạo (AI), nguồn cung bạc bị thắt chặt và những bất định xoay quanh chính sách thuế quan.

Theo Wall Street Journal, làn sóng nhà đầu tư cá nhân, trong đó có những nhóm tập hợp trên nền tảng Reddit, đã đổ xô vào thị trường bạc khi giá tăng mạnh. Một số nhà đầu tư cho biết họ coi kim loại quý này là kênh trú ẩn hấp dẫn, với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên.

Dù cơn sốt bạc đang lan rộng, một số chuyên gia cho rằng vàng vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Trong một báo cáo công bố hồi tháng 10/2025, các nhà kinh tế của Goldman Sachs nhận định giá bạc có thể biến động mạnh hơn và đối mặt với rủi ro giảm giá lớn hơn so với vàng.

Theo Goldman Sachs, vàng phù hợp hơn với các ngân hàng do nguồn cung khan hiếm hơn và giá trị trên mỗi ounce cao hơn, giúp việc vận chuyển và lưu trữ an toàn trở nên dễ dàng hơn.

Một số nhà phân tích cũng lưu ý rằng giá bạc thường biến động theo chu kỳ. Ông Brent Donnelly, Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường Spectra Markets, nói với Wall Street Journal: “Bạc thường tăng theo dạng bùng nổ, rồi sau đó sụt giảm mạnh.”

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng đà tăng của bạc có thể kéo dài ít nhất sang đầu năm tới, do bất ổn kinh tế gia tăng và lạm phát kéo dài, đi kèm nhu cầu mạnh hơn trong năm mới./.

