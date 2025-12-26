Thị trường hàng hóa nguyên liệu: Giá cao su ổn định quanh mốc 2.110 USD mỗi tấn

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày 25/12, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới gần như đóng băng khi phần lớn các sở giao dịch lớn nghỉ lễ Giáng sinh.

Cao su RSS3 là mặt hàng duy nhất vẫn duy trì giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka (Nhật Bản). Tuy nhiên, trong điều kiện thanh khoản giảm mạnh, biến động giá bị nén lại, cao su RSS3 đi ngang và giữ ổn định quanh mốc 2.110 USD/tấn.

Theo MXV, kể từ giữa tháng 12 đến nay, giá cao su duy trì trạng thái ổn định trong bối cảnh thị trường nhận được hỗ trợ từ nhu cầu đầu vào phục vụ sản xuất công nghiệp tại Mỹ và Trung Quốc, dù cầu từ thị trường tiêu thụ cuối vẫn xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tại Mỹ, số liệu trong ba quý đầu năm 2025 cho thấy nước này đã nhập khẩu 217,6 triệu chiếc lốp xe, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này phản ánh hoạt động sản xuất lốp xe vẫn duy trì ở mức cao, qua đó giữ cho nhu cầu cao su - nguyên liệu đầu vào chủ chốt ở trạng thái ổn định.

Cùng với đó, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng nhập khẩu cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của nước này trong tháng 11 đạt khoảng 790.000 tấn, tăng 0,8% so với tháng trước.

Tính lũy kế 11 tháng, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 7,5 triệu tấn cao su, tăng mạnh 26,6% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang chủ động gia tăng tồn kho và chuẩn bị nguyên liệu cho chu kỳ sản xuất đầu năm 2026, qua đó tạo điểm tựa quan trọng cho thị trường cao su toàn cầu.

Về tiêu thụ từ thị trường ôtô, báo cáo mới nhất của LMC Automotive cho biết doanh số bán xe hạng nhẹ toàn cầu, sau điều chỉnh theo mùa, trong tháng 11/2025 ước đạt khoảng 95 triệu xe, thấp hơn đôi chút so với dự báo trước đó và giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 8,12 triệu xe.

Dù vậy, tính lũy kế 11 tháng, doanh số xe hạng nhẹ toàn cầu vẫn tăng khoảng 4%, đạt 83,5 triệu xe, cho thấy xu hướng nhu cầu trung hạn vẫn tương đối tích cực.

Riêng tại Trung Quốc, theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) công bố doanh số bán xe trong tháng 11 tăng 3,4% so với cùng kỳ, đạt 3,429 triệu xe - mức cao nhất kể từ đầu năm. Diễn biến này góp phần củng cố kỳ vọng phục hồi sức mua, đồng thời hỗ trợ tâm lý thị trường cao su trong giai đoạn cuối năm.

Trong khi đó, tại Tây Âu và Mỹ, bức tranh thị trường ôtô ghi nhận những tín hiệu trái chiều. Doanh số bán xe tại Tây Âu nhìn chung ổn định so với cùng kỳ, qua đó duy trì triển vọng tương đối tích cực cho năm 2026. Ngược lại, doanh số bán xe tại Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh các ưu đãi thuế dành cho xe điện bị thu hẹp và những khó khăn kinh tế tiếp tục ảnh hưởng đến sức mua.

Tại thị trường nội địa, ghi nhận trong ngày 25/12, giá mủ cao su tại Bình Phước tăng khoảng 5 đồng/độ so với hôm trước, dao động trong khoảng 405-420 đồng/độ.

Nguồn cung bắt đầu thu hẹp do cây cao su bước vào giai đoạn rụng lá, trong khi giá mủ chén vẫn ổn định ở mức 18.000-19.000 đồng/kg.

Giá thu mua của các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ ổn định, trong đó Công ty Cao su Bình Long niêm yết mủ nước ở mức 430-440 đồng/độ, còn Cao su Bà Rịa thu mua mủ chén trong khoảng 17.200-18.500 đồng/kg.

Diễn biến này phản ánh trạng thái cân bằng của thị trường nội địa, ngay cả khi sản lượng bước vào giai đoạn cuối vụ khai thác./.

