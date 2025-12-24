Việt Nam-Uzbekistan thúc đẩy thương mại, công nghiệp ôtô và logistics

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan Ilzat Kasimov đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Uzbekistan về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Về phía Phân ban Uzbekistan có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Uzbekistan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Uzbekistan tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam cùng các lãnh đạo đại diện chính quyền tỉnh Bukhara, Ủy ban du lịch Uzbekistan, Bộ Xây dựng, Nhà ở và Dịch vụ cộng đồng Uzbekistan, Đại sứ quán Uzbekistan và Công ty cổ phần Uzavtosanoat.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Phan Thị Thắng gửi lời chào mừng tới ngài Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan Ilzat Kasimov và phái đoàn Uzbekistan đã tới thăm Việt Nam để tham dự Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Uzbekistan.

Khóa họp lần này có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới Uzbekistan vào tháng 4 vừa qua, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ilzat Kasimov cám ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của phía Việt Nam, đồng thời khẳng định Uzbekistan luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng trong khu vực.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành hai bên trong cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, qua đó hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Phía Uzbekistan cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Uzbekistan và đề xuất thành lập Nhóm công tác chung về thương mại trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương.

Tại khóa họp, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác, đánh giá những thuận lợi-khó khăn, cơ hội-thách thức trong các lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Các đại biểu đánh giá Việt Nam và Uzbekistan còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến nông sản, công nghiệp nhẹ, công nghiệp ôtô, giao thông, logistics, xây dựng, du lịch và văn hóa. Đồng thời, các đại biểu khẳng định khả năng bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế.

Trên cơ sở đó, các cơ quan và doanh nghiệp hai bên cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành những dự án hợp tác thiết thực, với sự hỗ trợ tích cực của hai cơ quan đầu mối Ủy ban liên Chính phủ là Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan.

Kết thúc Khóa họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Ilzat Kasimov đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Uzbekistan. Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định, thông qua cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Uzbekistan trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2024, trao đổi thương mại giữa hai bên đạt 202,0 triệu USD (mức cao nhất từ trước đến nay), tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 128,61 triệu USD (tăng 75,0%), nhập khẩu đạt 73,38 triệu USD (giảm 14,9%).

Hiện nay, Uzbekistan là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại khu vực Trung Á, trong khi, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Uzbekistan trong khối ASEAN.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Uzbekistan gồm: điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, sản phẩm từ cao su, hạt điều, linh kiện ôtô 9 chỗ.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Uzbekistan gồm: phân bón các loại, nguyên phụ liệu dệt may, da, giày, bông các loại. Về đầu tư, Việt Nam có 5 dự án đầu tư tại Uzbekistan, với tổng vốn đăng ký khoảng 4,43 triệu USD./.

Việt Nam-Uzbekistan còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan khẳng định tiếp tục giám sát, đôn đốc và ủng hộ các bộ, ngành hai nước hợp tác trong các lĩnh vực mà 2 bên có thế mạnh và nhu cầu.