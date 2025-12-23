Chỉ trong một năm, giá vàng đã 50 lần lập đỉnh

Vàng và bạc trở thành hai tài sản có mức tăng mạnh nhất trên thị trường tài chính trong năm nay do đà tăng của nhóm kim loại quý đẩy giá lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2025.

Giá vàng đã phá ngưỡng 4.400 USD/ounce và áp sát ngưỡng 4.500 USD/ounce vào chiều 23/12. Tính chung giá vàng đã tăng hơn 70% tính từ đầu năm. Chỉ trong một năm kim loại này đã 50 lần lập đỉnh.

Giá bạc thậm chí còn bứt phá mạnh mẽ hơn khi tăng hơn gấp đôi từ đầu năm đến nay và chạm mức 69,98 USD/ounce phiên 23/12. Cả hai kim loại quý này đang trên đà ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1979.

Nhu cầu sử dụng cao trong ngành công nghiệp cùng nguồn cung khan hiếm do lo ngại về thuế quan trong năm nay đã tạo động lực cho kim loại quý tăng giá, ngay cả khi sự chú ý của nhà đầu tư đang hướng tới nhiều tài sản rủi ro khác từ tiền điện tử, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đến chứng khoán châu Âu trong năm 2025 nhiều biến động.

Chuyên gia Shree Kargutkar tại Sprott Asset Management cho biết trong bối cảnh mới giới đầu tư đang coi vàng là một loại tiền tệ thay vì hàng hóa. Ông nhận định rằng xu hướng này khó thay đổi cho đến khi các ngân hàng trung ương toàn cầu tái lập các chính sách tiền tệ hợp lý.

Một số nhà phân tích Phố Wall cũng nhận định giá vàng vẫn còn khả năng tăng cao khi các ngân hàng trung ương tiếp tục kiên trì với lộ trình tích lũy vàng.

Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng, với mục tiêu 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Goldman Sachs cho rằng giá vàng có thể tăng cao hơn nếu các nhà đầu tư tư nhân bắt đầu nâng tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư.

Trong khi đó, ngân hàng UBS dự báo giá vàng sẽ chạm mốc 4.500 USD/ounce vào tháng 6/2026 nhờ lãi suất thực tế giảm và đồng USD tiếp tục suy yếu.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, giá vàng có thể tăng thêm 5-15% trong năm tới nhờ chi tiêu tài khóa tăng, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương mạnh và mặt bằng lãi suất thấp.

Chuyên gia thị trường cấp cao Joe Cavatoni tại Hội đồng Vàng Thế giới nhận định rằng nếu kinh tế tăng trưởng chậm và lãi suất tiếp tục giảm thì giá vàng sẽ tăng ở mức vừa phải; trong trường hợp kinh tế suy giảm nghiêm trọng đi kèm rủi ro toàn cầu gia tăng thì kim loại quý này có thể ghi nhận diễn biến tích cực./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, SJC lập đỉnh mới khi lên mốc 159 triệu đồng Giá vàng thế giới liên tục tăng cao là động lực chính đẩy giá vàng trong nước đạt kỷ lục mới trong sáng nay, thương hiệu SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng và chạm mốc 159 triệu đồng/lượng.