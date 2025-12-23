Thị trường hàng hóa nguyên liệu: Giá càphê quay đầu bật tăng 2%

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 22/12. Nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là hai mặt hàng cà phê dẫn dắt đà bứt phá.

Trên thị trường kim loại quý, bạch kim tiếp tục gây chú ý khi nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp. Khép lại phiên giao dịch, chỉ số MXV-Index tăng hơn 1%, lên 2.373 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm nguyên liệu công nghiệp phiên hôm qua cũng ghi nhận lực mua tích cực khi hầu hết các mặt hàng chủ chốt đồng loạt tăng mạnh.

Đáng chú ý, giá hai mặt hàng càphê đồng loạt phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, giá càphê Arabica tăng tới gần 2% lên mức 7.657 USD/tấn trong khi giá càphê Robusta còn tăng tới hơn 2,3% lên mức 3.866 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), diễn biến thời tiết kém thuận lợi cùng những lo ngại về nguồn cung tại Brazil tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ giá càphê trong phiên giao dịch hôm qua.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Climatempo, bang Minas Gerais - vùng trồng càphê Arabica lớn nhất Brazil chỉ ghi nhận lượng mưa 38,3 mm trong tuần kết thúc ngày 19/12, tương đương khoảng 76% mức trung bình nhiều năm, làm gia tăng rủi ro đối với sinh trưởng cây càphê.

Về nguồn cung, hoạt động xuất khẩu càphê của Brazil có dấu hiệu chững lại, qua đó thu hẹp nguồn cung ra thị trường quốc tế. Dữ liệu do Thư ký Thương mại Ngoại thương Brazil (Secex) công bố cho thấy, xuất khẩu càphê chưa rang bình quân ngày trong tuần thứ ba của tháng 12 chỉ đạt 9.598 tấn, giảm nhẹ so với mức trung bình 9.611 tấn của tháng 12/2024.

Đáng chú ý, dù sản lượng càphê Robusta của Brazil được dự báo tăng mạnh trong năm nay, hiệu suất xuất khẩu mặt hàng này lại đang cho thấy bức tranh kém tích cực.

Trong 8 tháng đầu niên vụ 2025-2026 từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, lượng Robusta xuất khẩu chỉ đạt 3,07 triệu bao, giảm tới 54,92% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Nguyên nhân chủ yếu là do Brazil đã đẩy mạnh xuất khẩu Robusta lên mức kỷ lục trong niên vụ 2024-2025, khiến nguồn cung sẵn có cho niên vụ hiện tại bị thu hẹp.

Tại thị trường nội địa, giá càphê nhân xô trong phiên đầu tuần đi ngang, phổ biến quanh vùng 92.000-93.000 đồng/kg. Dù giá đã xuất hiện nhịp phục hồi nhẹ từ cuối tuần trước sau chuỗi giảm liên tiếp, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp khi nông dân và đại lý tiếp tục chờ đợi mặt bằng giá cao hơn.

Tại Đắk Song (Đắk Nông), giá thu mua ổn định trong khoảng 92.000-92.500 đồng/kg, một số giao dịch đạt 93.000 đồng/kg nhưng lực bán khá hạn chế, chủ yếu đến từ các hộ cần xoay vòng vốn, với khối lượng chỉ khoảng 1–2 tấn.

Tương tự, tại Ea Hleo (Đắk Lắk), giá thu mua duy trì quanh 92.500 đồng/kg, giao dịch diễn ra chậm do người dân chưa vội bán ra. Trong khi đó, càphê tươi được giao dịch rải rác quanh mức 20.000 đồng/kg, chất lượng ổn định, tỷ lệ quả chín cao.

Phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục chứng kiến lực mua chiếm ưu thế trên thị trường kim loại với 6 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Trong đó, thị trường đổ dồn sự chú ý hướng về mặt hàng bạch kim, khi giá mặt hàng này đã mở rộng đà tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp. Cụ thể, giá bạch kim phiên hôm qua tiếp tục bật tăng hơn 3,5% lên mức 2.089,4 USD/ounce.

Theo MXV, triển vọng nhu cầu tăng mạnh đã trở thành động lực chính hỗ trợ giá bạch kim trong phiên giao dịch đầu tuần.

Triển vọng đối với nhu cầu bạch kim trong lĩnh vực sản xuất xe ô tô hybrid và xe chạy xăng đang trở nên tích cực hơn tại hai thị trường lớn là châu Âu và Mỹ.

Mới đây, Ủy ban châu Âu đã đề xuất điều chỉnh kế hoạch cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035. Cụ thể, đề xuất này vẫn cho phép bán một số dòng xe không thuần điện, đặc biệt ưu tiên các mẫu xe hybrid.

Đồng thời, mục tiêu cắt giảm phát thải CO2 cũng được hạ từ mức 100% xuống còn 90% so với mức cơ sở năm 2021.

Động thái nhượng bộ này bắt nguồn từ áp lực mạnh mẽ từ ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Các nhà sản xuất ôtô tại khu vực đang đối mặt nhiều thách thức khi cạnh tranh với các hãng xe điện Trung Quốc và Tesla.

Dù đề xuất vẫn cần Nghị viện châu Âu cùng chính phủ các nước thành viên EU phê chuẩn, sự thay đổi trong định hướng chính sách xanh đã khiến thị trường đánh giá quá trình chuyển đổi sang xe điện sẽ diễn ra chậm hơn và linh hoạt hơn so với dự báo ban đầu.

Nhờ đó, tạo không gian để duy trì và mở rộng sản xuất xe hybrid cùng xe chạy xăng, từ đó hỗ trợ triển vọng nhu cầu bạch kim trong trung hạn. Theo Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC), lượng bạch kim sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác ôtô ước tính chiếm gần 40% tổng nhu cầu bạch kim toàn cầu trong năm nay. Con số này khẳng định vai trò quan trọng của ngành ô tô đối với việc tiêu thụ kim loại quý giá này.

Trong khi đó, tại Mỹ, Ford - một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới - vào giữa tháng 12 đã công bố hủy bỏ một số mẫu xe điện. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu xe điện thuần túy suy giảm và chính sách Mỹ có dấu hiệu thay đổi.

Thay vào đó, Ford tuyên bố sẽ tập trung mạnh mẽ hơn vào các dòng xe chạy xăng và xe hybrid, qua đó tiếp tục củng cố triển vọng tiêu thụ bạch kim trong ngành ôtô.

Cùng với đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thu hồi các hỗ trợ liên bang dành cho xe điện đồng thời đề xuất nới lỏng quy định về khí thải ống xả. Những thay đổi này có thể khuyến khích các hãng xe tăng tỷ trọng xe chạy xăng.

Ngoài ra, sau khi khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD cho người mua xe điện hết hiệu lực vào ngày 30/9, doanh số xe điện tại Mỹ đã sụt giảm khoảng 40% trong tháng 11.

Về mặt dòng tiền đầu cơ, báo cáo Cam kết giao dịch (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC) cho thấy nhóm Managed Money - đại diện cho các quỹ đầu tư và tổ chức vẫn duy trì vị thế mua ròng đối với hợp đồng kỳ hạn bạch kim tiêu chuẩn. Vị thế này tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá của kim loại quý.

Tính đến tuần kết thúc ngày 9/12, vị thế mua ròng của nhóm Managed Money đã tăng trở lại sau ba tuần liên tiếp thu hẹp, đạt mức 14.894 hợp đồng. Điều này phản ánh tâm lý giới đầu tư đang dần chuyển sang lạc quan hơn đối với triển vọng giá bạch kim./.

