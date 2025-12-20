Thủ tướng: Chuyển đổi số theo tinh thần “5 tiên phong, 5 có và 5 không”

Sáng 20/12, tại Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai đồng bộ chuyển đổi số theo tinh thần “5 tiên phong, 5 có và 5 không”.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đi đầu, người dân hưởng ứng; xã hội số là nền tảng, kinh tế số là động lực, người dân là trung tâm”, Thủ tướng Chính phủ quán triệt và yêu cầu thực hiện theo tinh thần "5 tiên phong, 5 có và 5 không."

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với nền tảng đã tạo dựng và khí thế mới, tâm thế mới, quyết tâm mới, tất cả các chủ thể sẽ cùng nhau hành động với tinh thần: “Phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số: mãnh mẽ, hiệu quả, bao trùm, bền vững, công bằng, bình đẳng, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc”./.