Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 của đội tuyển U22 Việt Nam
Theo lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn lúc 16h ngày 3/12/2025 gặp đội tuyển Lào. Sau đó, U22 Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia vào 16h ngày 11/12/2025.
Hơn 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp
Chất lượng các dự án khởi nghiệp ngày càng được nâng cao. Nhiều dự án được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.
Tháng 11/2025: PMI đạt 53,8 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng mạnh
Chỉ số PMI (Chỉ số nhà quản trị mua hàng) trong tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, thấp hơn mức 54,5 điểm của tháng 10/2025 nhưng vẫn nằm vững trên ngưỡng 50 điểm.
60.000 học sinh đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục kép
Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam với sự tham gia của 60.000 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới.
Điểm mặt 16 anh tài giành quyền tham dự Vòng Chung kết U17 châu Á 2026
Đánh bại U17 Malaysia 4-0, U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào Vòng Chung kết U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, ghi 30 bàn và không thủng lưới lần nào.
Thần tốc xây dựng lại nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai
Thủ tướng phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.
Số vụ tai nạn giao thông giảm 22,19% trong 11 tháng năm 2025
11 tháng năm 2025 (tính từ 15/12/2024 đến 14/11/2025), toàn quốc xảy ra 16.938 vụ tai nạn giao thông, khiến 9.549 người thiệt mạng, làm bị thương 11.224 người.
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026 gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD...
Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới
Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia về Chỉ số Năng lực logistics (LPI) và thuộc Top 5 trong ASEAN cùng với 4 quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.
Tiêu chí xác định thôn, xã, tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 1/12/2025
Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống HIV/AIDS
Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và mở rộng các hoạt động theo hướng tiếp cận toàn diện, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS.
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch xây sửa nhà cho dân bị mưa lũ
Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc với “tinh thần Quang Trung” để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân do mưa lũ gây ra.
34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến ngày 28/11)
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, cập nhật đến ngày 28/11/2025.
Mốc thời gian trước và sau khi diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11-2/12.
Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei
Quốc vương Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam góp phần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.
Chính phủ kiên định phương châm đưa logistics thành ngành kinh tế quan trọng
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ kiên định phương châm hành động “5 thông” gồm “Thể chế thông thoáng-Hạ tầng thông suốt-Quản trị thông minh-Cách làm thông dụng-Hợp tác thông hiểu.”
Chính phủ cam kết "3 bảo đảm" và "3 cùng" với doanh nghiệp và nhà đầu tư
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết "3 bảo đảm" và "3 cùng" với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nói chung, trong đó có doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu.
Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch trong 11 tháng năm 2025
11 tháng năm 2025, du lịch Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 7,09 triệu lượt.
Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33
Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra chiều 28/11; đoàn Việt Nam phấn đấu đạt từ 91 đến 110 HCV và duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng
HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
80 năm ngành lâm nghiệp: Động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế quốc gia
Ngành lâm nghiệp Việt Nam đã trải qua 80 năm phát triển, góp phần xây dựng đất nước, thúc đẩy kinh tế, giảm nghèo và phát triển du lịch sinh thái.
Mức học phí năm học 2025-2026 tại các trường công lập chất lượng cao
Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua mức học phí mới cho các trường công lập chất lượng cao năm học 2025-2026, đảm bảo quy định rõ ràng.
Những chuyển biến lớn trong quản lý chất lượng khám chữa bệnh
Giai đoạn 2015-2025, hệ thống y tế Việt Nam chuyển mình với mô hình quản trị chất lượng hiện đại, nâng cao tiêu chuẩn và sự hài lòng người bệnh.
5 điểm đến lý tưởng cho người muốn du lịch một mình tại Việt Nam
Tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure vừa công bố danh sách 25 quốc gia tốt nhất dành cho du khách du lịch một mình, trong đó Việt Nam được xếp vào top 5 điểm đến nổi bật hàng đầu.
Hà Nội: Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2025-2026
Hà Nội đề xuất mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục bắt đầu từ năm học 2025-2026 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Hà Nội quyết định các biện pháp áp dụng trong vùng khí thải thấp
Tại kỳ họp thứ 28, tháng 11/2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe môtô xăng tại 9 phường theo khung giờ
Từ ngày 1/7/2026, thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.
Giá xăng E5 RON 92 giảm xuống sát 19.000 đồng một lít
Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.288 đồng/lít, (giảm 519 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.009 đồng/lít (giảm 533 đồng/lít).