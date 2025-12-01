Đội tuyển U22 Việt Nam đến Bangkok, sẵn sàng cho ngày xung trận tại SEA Games 33

Ngày 3/12, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp Đội tuyển Lào trên Sân vận động Quốc gia Rajjamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Chiều 1/12, chuyến bay VN-605 chở Đội tuyển U22 Việt Nam do Huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn đầu đã hạ cánh xuống sân bay Survanabhumi, Bangkok, Thái Lan.

Đây là nhóm đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tới Thái Lan để chuẩn bị cho các cuộc thi đấu trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) sẽ chính thức khai mạc ngày 9/12 tới.

Ngày 3/12, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đá trận ra quân gặp Lào trên Sân vận động Quốc gia Rajjamangala ở thủ đô Bangkok.

Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, bộ khung trẻ nhưng giàu kinh nghiệm, U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu quyết tâm, từng bước chinh phục mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.

Chia sẻ về trận mở màn gặp U22 Lào, Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đây là bước khởi đầu quan trọng: “Trận đầu luôn khó. Chúng tôi đã phân tích kỹ để xây dựng phương án tấn công hiệu quả nhất, cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhằm tạo lợi thế ngay từ đầu.”

Về mục tiêu giành huy chương Vàng tại SEA Games 33, ông Kim Sang-sik thừa nhận cảm giác vừa hồi hộp vừa hào hứng: "Đây là lần đầu dẫn dắt đội tham dự SEA Games, nên tôi có chút hồi hộp, nhưng cũng thấy rất hào hứng. Tôi sẽ cùng các học trò cố gắng giành kết quả tốt nhất tại đại hội sắp tới”./.

