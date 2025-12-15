Bóng đá châu Âu cuối tuần: Real, Bayern chật vật trước đối thủ 'chiếu dưới'

Real Madrid và Bayern Munich đều đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc chạm trán các đối thủ "chiếu dưới" ở giải vô địch quốc gia diễn ra cuối tuần qua.

Tại La Liga, Real Madrid được nhận định sẽ dễ dàng trước đối thủ được xem là "con mồi" ưa thích Deportivo Alaves với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp kể từ năm 2019 đến nay.

Tuy nhiên, trên sân Mendizorroza, đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso đã phải rất chật vật mới có được chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Kylian Mbappé và Rodrygo.

Kết quả này giúp Real Madrid chấm dứt chuỗi 2 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng ở hai đấu trường chính là La Liga và Champions League.

Kền kền trắng hiện có trong tay 39 điểm sau 16 vòng đấu, thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 5 điểm để khiến cuộc đua đến ngôi vương La Liga trở nên hấp dẫn hơn.

Trước đó, Barcelona đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trong cuộc tiếp đón Osasuna nhờ cú đúp của Raphinha.

Trong khi đó, tại Bundesliga, Bayern Munich cũng được dự đoán sẽ có trận đấu nhàn nhã trước Mainz 05 để sớm trở thành nhà vô địch lượt đi.

Trên sân nhà Allianz, Hùm xám xứ Bavaria là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 do công Lennart Karl.

Bayern Munich chia điểm trước Mainz 05 ngay trên sân nhà. (Nguồn: FcBayern)

Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Kacper Potulski khiến tất cả ngỡ ngàng với tình huống thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ thành Neuer gỡ hòa 1-1 cho Mainz 05.

Sang hiệp 2, Mainz 05 thậm chí còn tạo bất ngờ khi Lee Jae-sung đánh đầu làm tung lưới Neuer lần thứ 2 sau đường chuyền hoàn hảo của Stefan Bell để dẫn ngược 2-1 ở phút 67.

Bị dẫn ngược, Bayern Munich gia tăng sức ép nhưng phải đến cuối trận họ mới có cơ hội ngon ăn khi được hưởng penalty sau tình huống Potulski kéo áo Harry Kane.

Trên chấm 11m, chân sút người Anh lạnh lùng đánh bại thủ thành Daniel Batz, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Bayern Munich. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Hòa trận này, đoàn quân của Vincent Kompany tiếp tục đứng vững ngôi đầu bảng Bundesliga với 38 điểm, nhiều hơn đến 9 điểm so với hai đội xếp ngay sau là Leipzig và Dortmund.

Ở vòng đấu này, Dortmund cũng chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Freiburg khi phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2.

Còn tại Anh, ngoại trừ Man City, hai đội bóng được đánh giá "cửa trên" là Newcastle United và Tottenham lại trải qua vòng đấu đáng quên.

Manchester City đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trong chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace. Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi pha lập công còn lại thuộc về Phil Foden.

Trận thắng này giúp đoàn quân của Pep Guardiola có 34 điểm, tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal với 2 điểm ít hơn.

Trái ngược với Man City, Tottenham phải nhận thảm bại 0-3 trước Nottingham Forest trong ngày Callum Hudson-Odoi tỏa sáng. Chân sút người Anh lập cú đúp bàn thắng và kiến tạo cho Ibrahim Sangaré ấn định kết quả trận đấu.

Còn tại sân of Light, Newcastle United đã phải trắng tay khi để thua đội bóng tân binh Sunderland 0-1 bởi bàn phản lưới nhà của Nick Woltemade.

Những thất bại này khiến Tottenham và Newcastle United vẫn chỉ có 22 điểm, lần lượt rơi xuống vị trí thứ 11 và 12 ở bảng xếp hạng Premier League./.

