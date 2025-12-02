Lịch thi đấu chi tiết của Đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Sau thời gian chuẩn bị, Đội tuyển U22 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hành trình ở môn bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33).

Mục tiêu cao nhất mà thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến tại giải đấu năm nay là đi đến trận cuối cùng và giành huy chương Vàng.

Tại SEA Games 33, môn bóng đá nam có sự tham dự của 9 đội tuyển (U22 Campuchia xin rút lui trước thềm giải đấu), được chia thành ba bảng đấu.

"Các chiến binh Sao vàng" nằm ở bảng B cùng với hai đội tuyển khác là U22 Lào và U22 Malaysia. Hai đội bóng được nhận định "vừa sức" với U22 Việt Nam cho mục tiêu giành vé bán kết.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ bắt đầu cho mục tiêu của mình bằng màn chạm trán U22 Lào vào lúc 16 giờ ngày 3/12. Đây cũng chính là trận mở màn cho môn bóng đá nam SEA Games 33.

Một chiến thắng trước U22 Lào ở ngày ra quân sẽ giúp cho thầy trò ông Kim Sang-sik có được tâm lý tốt nhất trên hành trình của mình.

Sau trận gặp U22 Lào, U22 Việt Nam sẽ có quãng thời gian gần 8 ngày để chuẩn bị cho trận đấu mang tính chất quyết định với U22 Malaysia vào ngày 11/12.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Xem giữa quãng thời gian nghỉ của U22 Việt Nam sẽ trận U22 Lào-U22 Malaysia vào ngày 6/12.

Các trận đấu của bảng B đều diễn ra trên sân vận động Rajamangala ở Bangkok.

Lịch thi đấu của bảng A và C

Ở hai bảng đấu còn lại, chủ nhà U22 Thái Lan nằm bảng A - bảng đấu khá dễ khi đối thủ của họ chỉ là U22 Timor Leste và U22 Singapore.

U22 Thái Lan sẽ đá trận ra quân gặp U22 Timor Leste vào 19g ngày 3/12. Họ cũng có thời gian nghỉ như U22 Việt Nam trước khi gặp U22 Singapore vào lúc 19g ngày 11/12.

Trận đấu còn lại của bảng A là cuộc chạm trán giữa U22 Singapore và U22 Timor Leste vào lúc 19g ngày 6/12.

Bảng C có sự góp mặt của U22 Indonesia (giành huy chương Vàng ở SEA Games 32), U22 Philippines và U22 Myanmar.

U22 Indonesia sẽ lần lượt chạm trán với U22 Philippines (20g ngày 8/12) và U22 Myanmar (20g ngày 12/12).

Trước đó, bảng C được mở màn bằng trận đấu giữa U22 Myanmar và U22 Philipines vào lúc 18g ngày 5/12.

Với dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại châu Âu, U22 Indonesia đang rất tự tin hướng đến vị trí nhất bảng C và xa hơn là giành huy chương Vàng trên đất Thái Lan.

Ở môn bóng đá nam SEA Games 33, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng bán kết.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân

Ngày mai (3/2), Đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ chính thức bước vào giải đấu trong trận cầu mở màn môn bóng đá nam.

"Các chiến binh Sao vàng" đến thời điểm đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu ra quân để hướng đến mục tiêu giành 3 điểm.

"SEA Games là giải đấu rất quan trọng với Việt Nam. Ngày mai là trận đấu đầu tiên và cũng là trận rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng," Huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu trong buổi họp báo của bảng B.

Vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc cũng cho biết: "Chúng tôi rất bận rộn, cố gắng cải thiện để trưởng thành hơn từng ngày. Toàn đội chắc chắn muốn đạt kết quả tốt nhất ngày mai."

Trong bài phát biểu của mình, ông cũng đánh giá cao U22 Lào và thận trọng cho biết: "Hai đội đã gặp nhau nhiều lần. Lần gần nhất Việt Nam thắng 2-0, nhưng dưới thời Huấn luyện viên Ha Hyeok-jun, Lào đã tiến bộ rõ rệt. Ông ấy đã tạo ảnh hưởng lớn về lối chơi và tổ chức đội hình cho Lào. Tôi rất tôn trọng điều đó."

Đình Bắc được kỳ vọng tỏa sáng để giúp U22 Việt Nam giành HCV. (Nguồn: VFF)

Còn trong buổi tập chiều 2/12, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt và sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn.

“Toàn đội đang rất phấn chấn và quyết tâm. Khó nói trước điều gì, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có khởi đầu thuận lợi," đội phó của U22 Việt Nam cho hay.

Tại SEA Games 33, Đình Bắc được đảm nhiệm vai trò đội phó U22 Việt Nam. Chia sẻ về điều, cầu thủ sinh năm 2004 cho biết: "Đó là trách nhiệm và cũng là niềm vui. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng để đóng góp vào những chiến thắng của đội"./.

