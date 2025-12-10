Champions League: Xác định đội thứ 2 vượt qua vòng phân hạng

Sau loạt trận sáng 10/12, Champions League mùa này đã chính thức xác định được đội bóng thứ 2 tiếp bước Arsenal vượt qua vòng phân hạng.

Liverpool tìm lại niềm vui

Sau hai trận hòa thất vọng, Liverpool cũng đã tìm lại niềm vui bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của Inter Milan.

Dominik Szoboszlai là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 88 sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m.

Tuy nhiên, Florian Wirtz mới là người có công lớn khi mang về quả penalty cho The Kop sau tình huống bị Bastoni kéo ngã từ phía sau trong vòng cấm Inter.

Kết quả này giúp Liverpool có 12 điểm sau 6 lượt trận để tạm chen chân vào top 8 vòng phân hạng Champions League.

Trong khi đó, Inter Milan có lý do để tiếc nuối khi để thua ở những phút cuối, đồng thời chưa thể chính thức vượt qua vòng phân hạng.

Ở loạt trận này, bóng đá Anh tiếp tục không có được niềm vui trọn vẹn khi Chelsea đã phải nhận thất bại.

Cùng làm khách tại Italy như Liverpool song Chelsea kém may hơn khi để thua ngược chủ nhà Atalanta ở cuối trận.

The Blues khởi đầu thuận lợi với bàn thắng thắng mở tỷ số của João Pedro ở phút 25 sau pha kiến tạo của Reece James.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Atalanta tăng cường tấn công và đã mang lại kết quả với hai bàn thắng của Charles De Ketelaere và Gianluca Scamacca.

Với chiến thắng này, Atalanta leo thẳng lên vị trí thứ 3 với 13 điểm để rộng cửa giành quyền đi tiếp, trong khi Chelsea văng khỏi top 8 xuống vị trí thứ 11 với 10 điểm trong tay.

Chelsea trắng tay rời Italy. (Nguồn: AP)

Đội bóng còn lại của Anh thi đấu loạt trận sáng nay là Tottenham đã có chiến thắng cách biệt 3-0 trong cuộc đón tiếp Slavia Prague trên sân nhà, nhờ pha phản lưới nhà của David Zima cùng hai bàn thắng của Xavi Simons và Mohammed Kudus.

Với trận thắng này, Tottenham cũng đã vươn lên vị trí thứ 9 với 11 điểm. Bên kia chiến tuyến, Slavia Prague vẫn nằm trong nhóm có nguy cơ bị loại khi mới chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm.

Bayern Munich vượt qua vòng phân hạng

Tiếp bước Arsenal, Bayern Munich cũng đã chính thức vượt qua vòng phân hạng Champions League mùa này sau trận thắng Sporting CP 3-1.

Bayern Munich có lợi thế sân nhà song đã gặp phải nhiều khó khăn trước đại diện Bồ Đào Nha và "bất lực" trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trong 45 phút đầu tiên.

Thậm chí, họ còn phải nhận bàn thua trước ngay đầu hiệp 2 sau tình huống phản lưới nhà của Joshua Kimmich.

Tuy nhiên, Hùm xám nhanh chóng kiểm soát lối chơi, gây sức ép lên đối phương trước khi khiến lưới đối phương phải rung lên đến 3 lần trong 12 phút.

Từ phút 65 đến 77, Serge Gnabry, Lennart Karl và Jonathan Tah thay nhau lập công để giúp Bayern Munich giành chiến thắng ngược dòng 3-1.

Chiến thắng này giúp Bayern Munich có được 15 điểm như Arsenal để tiếp bước Pháo thủ trở thành đội bóng thứ 2 vượt qua vòng phân hạng.

Bayern Munich trở thành đội thứ 2 vượt qua vòng phân hạng.

Trong khi đó, với việc vẫn chỉ có 10 điểm, Sporting CP bị đẩy xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và nhiều khả năng khó có cửa tranh vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Barcelona dù được đánh giá cao hơn và chơi trên sân nhà song đã phải rất chật vật mới giành chiến thắng 2-1 trước Eintracht Frankfurt - đội bóng được xem là ưa thích của nhiều đội bóng tại Champions League mùa này.

Barcelona là đội nắm thế trận sau tiếng còi khai cuộc nhưng lại bất ngờ bị dội "gáo nước lạnh" bởi bàn thắng của Ansgar Knauff ở phút 21.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Barcelona đã tận dụng tốt hơn các cơ hội của mình để ghi bàn thắng và ngược dòng thành công. Jules Koundé sắm vai người hùng với 1 cú đúp vào lưới đại diện Đức.

Màn trình diễn ấn tượng của Jules Koundé đưa Barcelona leo lên vị trí thứ 14 với 10 điểm. Trong khi đó, Eintracht Frankfurt vẫn chỉ có 4 điểm và gặp nhiều thách thức trong cuộc đua tranh vé dự vòng play-off.

Đội bóng khác của Tây Ban Nha là Atletico Madrid cũng có được 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng ngược dòng 3-2 trong chuyến làm khách trên sân của PSV.

Julián Álvarez, Dávid Hancko và Alexander Sørloth là những người đã ghi bàn để giúp Atletico Madrid ngược dòng thành công, qua đó vươn lên thứ 7 với 12 điểm./.

Champions League: Liverpool, Chelsea đối mặt thách thức trên đất Italy Liverpool và Chelsea, hai đại diện của bóng đá Anh được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong chuyến làm khách tại Italy ở lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League.