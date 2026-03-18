Thể thao

Bóng đá

HLV Đinh Hồng Vinh: "Moric có cơ hội góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam"

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện cần thời gian để đánh giá khả năng thích nghi của Moric. Nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, Việt kiều Croatia sẽ có cơ hội góp mặt trong đội U23.

Việt Anh
Cầu thủ Việt kiều Antonio Moric được đôn từ đội U19 để tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Đội tuyển U23 Việt Nam đang bước vào tuần tập luyện quan trọng tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), nhằm chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026.

Đánh giá về đợt tập trung lần này, huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ, phần lớn chưa có nhiều cơ hội thi đấu trong thời gian qua.

Do đó, giải đấu tại Tây An là dịp quan trọng để ban huấn luyện đánh giá, sàng lọc và tuyển chọn lực lượng, hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm tại Asian Games 2026 vào tháng Chín tới.

Ở đợt tập trung lần này, cầu thủ Việt kiều Croatia sinh năm 2008 là Antonio Moric được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh triệu tập từ đội U19 lên tập cùng các "đàn anh" nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực trong môi trường đội tuyển U23.

"Moric là cầu thủ Việt kiều, đã có trong kế hoạch của chúng tôi. Tuy nhiên, trình độ ở U23 cao hơn nên cần thêm thời gian để đánh giá khả năng thích nghi. Nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cậu ấy hoàn toàn có cơ hội góp mặt trong đội hình U23," huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết.

Tập luyện ở cấp độ U23 là cơ hội để Moric thể hiện khả năng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tại Giải CFA Team China – Tây An 2026, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với các đối thủ chất lượng gồm U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá đây là môi trường thi đấu lý tưởng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm.

"Chúng tôi luôn hướng tới việc được thi đấu, cọ xát với các đối thủ mạnh. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ trải nghiệm, tích lũy và tiến bộ, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho những kế hoạch trong tương lai," huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Liên quan đến trường hợp vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Lê Phát, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự tiếc nuối: "Rất tiếc khi Lê Phát dính chấn thương, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng lối chơi và đội hình của đội tuyển trong giai đoạn hiện tại."

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện đều dặn hàng ngày tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự giải vào ngày 23/3 tới./.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026. (Ảnh: VFF)
(Vietnam+)
#Antonio Moric #Đinh Hồng Vinh #U23 Việt Nam TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

U23, Tuyển Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

