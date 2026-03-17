Malaysia chính thức bị xử thua, Đội tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo về việc đội nhà bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phát đi thông báo: "Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận được quyết định từ Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), sau cuộc họp diễn ra vào thứ Ba, ngày 17/3/2026, liên quan đến vụ việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu."

"Cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC, ông Jahangir Baglari, chủ trì đã kết luận rằng FAM vi phạm Điều 56 của Bộ Quy tắc Kỷ luật & Đạo đức AFC khi sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027."

"Theo đó, Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC đã quyết định tuyên đội tuyển Malaysia thua 0-3 ở cả hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, căn cứ theo Điều 25.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật & Đạo đức AFC. Ngoài ra, FAM cũng bị xử phạt số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng)," FAM cho biết.

Với án phạt này, tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, còn tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm và giành vé đi tiếp. Thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik đứng đầu bảng F với 15 điểm sau khi AFC xử thua Đội tuyển Malaysia.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đã chính thức đưa ra thông báo về án phạt của bóng đá Malaysia sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có phán quyết về vụ việc.

“Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ghi nhận quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ngày 5/3/2026 liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và một số cầu thủ về vi phạm Quy tắc kỷ luật của FIFA,” thông báo từ phía AFC sau khi CAS đưa ra phán quyết.

“Vụ việc này sẽ được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC. AFC không bình luận về các cuộc điều tra và/hoặc thủ tục đang diễn ra của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC.”

Diễn biến vụ việc

Vụ việc bắt đầu từ đầu năm 2025, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đẩy mạnh chiến lược nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

FAM sau đó đã tiếp cận các cầu thủ gồm Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Việc nhập tịch các cầu thủ này diễn ra nhanh chóng giúp Malaysia bổ sung một loạt cầu thủ sinh ra, trưởng thành ở Nam Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, đến ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM và các cầu thủ đã vi phạm Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC) do sử dụng tài liệu giả trong quá trình nhập tịch.

Ngày 3/11/2025, Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 67 triệu đồng) và đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Đến ngày 5/12/2025, FAM và các cầu thủ nộp đơn kháng cáo hợp nhất lên CAS. FAM cho rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp tài liệu theo yêu cầu và không trực tiếp chuẩn bị hay chỉnh sửa hồ sơ.

Sau quá trình xem xét toàn bộ hồ sơ và lập luận của các bên, CAS ra phán quyết ngày 5/3/2026 khi giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng nhưng chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức.

Phán quyết của CAS gần như khép lại phần tranh chấp pháp lý.

Hình ảnh trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Sau phán quyết của CAS, mọi sự quan tâm giờ hướng về quyết định của AFC đối với các trận đấu của Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Trong trường hợp Đội tuyển Việt Nam và Nepal được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ có vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm tới trận đấu quyết định gặp Malaysia vào 31/3 tới.

Trước đó, FIFA cũng đã xử Malaysia thua 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch sai quy định kể trên./.