Tuyển bóng đá nữ Việt Nam truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Chiều 8/3 theo giờ địa phương, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Perth cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt và các cổ động viên tại bang Tây Australia đã đến khách sạn nơi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang lưu trú để chúc mừng các nữ cầu thủ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời cũng để “tiếp lửa” cho thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung trong trận thi đấu sắp tới với đội tuyển Nhật Bản tại Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí hân hoan, ấm áp và đầy tự hào. Những bó hoa tươi thắm đã được chính tay Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà trao tặng các nữ cầu thủ, cùng những tràng pháo tay và lời chúc mừng nồng nhiệt từ cộng đồng người Việt, các cổ động viên và người hâm mộ tại thành phố Perth, tạo nên bầu không khí thân tình, gần gũi như một cuộc gặp gỡ của những người thân trong gia đình.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà bày tỏ tự hào trước tinh thần thi đấu kiên cường của các nữ cầu thủ, đồng thời thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth và cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia gửi tới ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cộng đồng kiều bào, người hâm mộ và cổ động viên. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: “Các ‘cô gái kim cương’ của bóng đá Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và ý chí thi đấu kiên cường. Sự có mặt của đội bóng đã góp phần củng cố ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau để từ đó thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và bang Tây Australia nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và Australia nói chung.”

Thay mặt ban huấn luyện, Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của cơ quan đại diện Việt Nam và tình cảm của cộng đồng người Việt tại Australia.

Ông nói: “Khi chúng tôi đi xa Tổ quốc đến nước bạn thi đấu, chúng tôi rất cảm động vì nhận được sự quan tâm, động viên của Tổng Lãnh sự quán và bà con kiều bào tại thành phố Perth, đặc biệt đúng vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Sự cổ vũ nhiệt tình của cộng đồng và người hâm mộ đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho các cầu thủ. Toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt về chuyên môn và tinh thần để bước vào trận đấu sắp tới với quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần Việt Nam, tinh thần của phụ nữ Việt Nam.”

Bà Hồng Jackson, đại diện người hâm mộ Việt Nam tại Perth, cho biết cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia, luôn dõi theo và tự hào về những thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bà nói: “Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được trực tiếp đến sân cổ vũ cho đội tuyển. Các nữ cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quả cảm và mang lại niềm vui lớn cho cộng đồng người Việt tại đây. Bà con sẽ tiếp tục đến sân thật đông để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho đội trong những trận đấu tiếp theo.”

Các cổ động viên trẻ hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Cùng chung cảm xúc, chị Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia (AVTN), cho biết cộng đồng người Việt tại Perth rất tự hào khi được trực tiếp đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong giải đấu lần này.

Chị chia sẻ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không chỉ mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ trong nước mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đặc biệt, những nỗ lực và quyết tâm của toàn đội là minh chứng cho bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam.

Buổi gặp gỡ khép lại trong không khí rộn ràng, ấm áp và tràn đầy niềm tin, không chỉ thể hiện sự quan tâm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như tình cảm gắn bó của cộng đồng kiều bào đối với đội tuyển bóng đá nữ nước nhà, mà còn là nguồn động viên, khích lệ to lớn và tiếp thêm sức mạnh để thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung tự tin bước vào trận đấu quan trọng sắp tới với đội tuyển Nhật Bản, với quyết tâm tiếp tục cống hiến một trận đấu đẹp, mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ và niềm tự hào cho Tổ quốc./.

