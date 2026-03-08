Dấu ấn của du học sinh VN tại Lễ chúc mừng tốt nghiệp Hội học bổng báo Asahi

Ngày 8/3, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, lễ chúc mừng tốt nghiệp của Hội học bổng báo Asahi năm 2026 đã được tổ chức trang trọng nhằm ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực học tập và làm việc của các du học sinh tham gia chương trình học bổng đặc biệt này.

Du học sinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi chiếm hơn một nửa tổng số sinh viên tốt nghiệp và đạt nhiều thành tích đáng chú ý trong học tập cũng như công việc.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chương trình học bổng báo Asahi là một học bổng không cần hoàn trả, dành cho các du học sinh vừa học tập tại các trường tiếng Nhật, đại học hoặc trường chuyên môn, vừa làm công việc phát báo để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập.

Sự nỗ lực và tinh thần kỷ luật của các sinh viên Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong chương trình học bổng đặc biệt này.

Theo ban tổ chức, năm nay có tổng cộng 514 du học sinh thuộc diện được chúc mừng tốt nghiệp. Trong số đó, du học sinh Việt Nam có 258 người, tiếp tục là nhóm sinh viên đông đảo nhất tham gia chương trình. Điều này cho thấy sức hút của học bổng báo Asahi đối với du học sinh Việt Nam, đặc biệt là những bạn mong muốn du học Nhật Bản nhưng còn gặp rào cản về tài chính.

Trong khuôn khổ lễ tốt nghiệp năm nay, có 23 du học sinh Việt Nam đã được trao phần thưởng của quỹ học bổng báo Asahi nhờ nỗ lực làm việc và thành tích học tập xuất sắc.

Theo Ban tổ chức, có 29 sinh viên đạt tỷ lệ chuyên cần 100%, trong đó có 19 du học sinh Việt Nam, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự kiên trì đáng khích lệ.

Bên cạnh đó, có 5 du học sinh Việt Nam trong số 32 sinh viên đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1, cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá năng lực tiếng Nhật, chỉ sau 2 năm sang Nhật Bản du học.

Đại diện cho các du học sinh Việt Nam, em Lý Văn Lực, đến từ tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ với phóng viên TTXVN về câu chuyện của mình. Lý Văn Lực cho biết em tham gia chương trình ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi được một trung tâm tư vấn giới thiệu về chương trình học bổng. Sau khi vượt qua bài kiểm tra năng lực, em đã học tiếng Nhật trong 6 tháng và học thêm 2 tháng về luật giao thông để thi bằng lái xe, phục vụ cho công việc phát báo bằng xe máy tại Nhật Bản.

Du học sinh Việt Nam tại Lễ chúc mừng tốt nghiệp năm 2026 của Hội học bổng báo Asahi. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Một ngày làm việc của Lý Văn Lực thường bắt đầu từ rất sớm, với ca phát báo buổi sáng từ 1h30-5h theo giờ địa phương, sau đó là thời gian đến trường học. Buổi chiều, em tiếp tục ca phát báo từ khoảng 14h30-16h. Dù lịch trình bận rộn và nhiều thử thách nhưng em đã vượt qua với kết quả đạt tỷ lệ chuyên cần 100% và chứng chỉ tiếng Nhật N1 sau 2 năm tại Nhật Bản.

Lý Văn Lực xúc động chia sẻ: “Nhờ chương trình học bổng báo Asahi mà em có cơ hội đến một đất nước phát triển như Nhật Bản để học tập, điều mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Qua quá trình này, em cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là rèn luyện được tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong mọi việc.”

Theo em, học bổng phát báo Asahi là một chương trình thiết thực, đặc biệt phù hợp với những bạn trẻ có ước mơ du học Nhật Bản nhưng còn hạn chế về điều kiện kinh tế.

Ông Akizuki Keiki, chủ một cửa hiệu phát báo tại Tokyo, cũng bày tỏ đánh giá cao các du học sinh Việt Nam đang làm việc tại cửa hàng của mình. Ông cho biết hiện tại cửa hàng có 3 du học sinh Việt Nam và cả ba đều tham dự buổi lễ tốt nghiệp năm nay.

Ông Akizuki Keiki nói: “Trong suốt 2 năm qua, các em vừa học vừa làm, chắc hẳn rất vất vả. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi là các em đã làm rất tốt. Có những ngày rất lạnh, cũng có những ngày rất nóng, công việc phát báo không hề dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi thật lòng cảm ơn các em vì đã luôn nỗ lực làm việc và hỗ trợ chúng tôi.”

Lễ chúc mừng tốt nghiệp năm 2026 của Hội học bổng báo Asahi không chỉ là dịp ghi nhận thành quả của các du học sinh sau 2 năm nỗ lực, mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên trì, ý chí vươn lên và khát vọng học tập của nhiều bạn trẻ quốc tế, trong đó có du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản./.

