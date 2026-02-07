Triều Tiên khởi động dự án phát triển quy mô lớn tại khu giáp biên với Hàn Quốc

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 7/2 đưa tin nước này đã đưa một khu vực nằm ngay sát biên giới - từng là biểu tượng cho nỗ lực giao lưu liên Triều, vào kế hoạch phát triển địa phương quy mô lớn kéo dài 10 năm do nhà lãnh đạo Kim Jong-un khởi xướng.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lễ khởi công tại Khu vực Panmun ở cực Nam đã được tổ chức vào ngày hôm trước, sau khi nơi này chính thức được chọn là một trong những địa phương trọng điểm thuộc chiến lược "Phát triển địa phương 20x10."

Kể từ năm 2024, Triều Tiên đã đẩy mạnh kế hoạch này với mục tiêu xây dựng các nhà máy công nghiệp hiện đại tại 20 thành phố và huyện mỗi năm, nhằm xóa bỏ khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trong vòng một thập kỷ tới.

Đáng chú ý, Khu vực Panmun, được đặt tên theo làng đình chiến liên Triều Panmunjom, nằm ngay phía Nam thành phố Kaesong. Đây từng là nơi đặt Khu công nghiệp chung Kaesong - dự án hợp tác kinh tế lớn nhất giữa hai miền đã bị đóng cửa từ năm 2016 sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

KCNA cho biết thêm cùng ngày cũng đã diễn ra lễ khởi công tại một số địa phương khác, đồng thời khẳng định hơn 120 nhà máy hiện đại đã được hoàn thành và đưa vào vận hành trên khắp cả nước trong hai năm qua./.

Triều Tiên nêu bật nhiều thành tựu kinh tế giúp cải thiện đời sống người dân Các lĩnh vực như kim loại, hóa chất, điện, than, cơ khí và khai thác đều đã thực hiện vượt các mục tiêu đề ra, cho thấy sự nỗ lực mạnh mẽ của Triều Tiên trong việc chuẩn bị cho Đại hội đảng sắp tới.