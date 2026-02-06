Cơ hội tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu nhiều sản phẩm mới tại Hội chợ mùa Xuân

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng-Đón Xuân huy hoàng,” Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam trở thành “điểm đến” giao thương, “không gian” xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp của người dân và các doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện mua sắm dịp Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp và làng nghề, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế ngay từ những tháng đầu năm.

Hội chợ còn là không gian quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Sự hội tụ của hàng Việt, văn hóa Việt và tinh thần Việt trong không khí Xuân mới được kỳ vọng sẽ lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển và hội nhập.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cũng thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn đối với Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 và coi đây là “điểm hẹn” quan trọng để giới thiệu năng lực, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định thương hiệu Việt ngày càng trở nên cấp thiết.

Tham gia Hội chợ, các doanh nghiệp không chỉ kỳ vọng vào việc quảng bá sản phẩm, mà còn trông đợi hội chợ mang lại những đơn hàng cụ thể, góp phần gia tăng doanh số, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thêm động lực mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước.

Người dân khắp nơi đổ về Hội chợ để tham quan và mua sắm. (Nguồn: Vietnam+)

Từ buổi khai mạc Hội chợ đến nay, hàng nghìn người dân Thủ đô và vùng lân cận đến với Hội chợ để tham quan, mua sắm những sản phẩm cần thiết cho gia đình để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Sáng nay 6/2, từ sáng sớm, nhiều đoàn xe đã chở các cụ về hưu và người dân từ khắp nơi đổ về Hội chợ Mùa Xuân để mua sắm, tham quan và trải nghiệm các nét văn hóa địa phương đặc sắc tại Hội chợ Mùa Xuân.

Bà Vũ Ngọc Lan, hiện đang sinh sống tại Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Tôi đã đến Trung tâm Triển lãm này lần thứ ba rồi. Trước đây tôi cũng tham gia Triển lãm A80, Hội chợ Mùa Thu, rồi các kỳ triển lãm khác nữa. Nói chung, đi hội chợ là để tiếp cận những sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng, vừa tham quan, vừa đi chơi cho biết thêm.” Bà Lan cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, bà tranh thủ mua sắm nhiều sản phẩm tại hội chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của gia đình trong những ngày Tết. Tại Hội chợ, hàng hóa phong phú, nguồn gốc rõ ràng nên người dân khá yên tâm khi lựa chọn.

Bên cạnh việc mua sắm trực tiếp, bà Lan cũng lưu lại địa chỉ và thông tin liên hệ của các gian hàng uy tín, để sau này khi có nhu cầu có thể dễ dàng kết nối và đặt mua, giao hàng tận nơi. Với bà Lan, đi hội chợ không chỉ đơn thuần là mua hàng mà còn là dịp tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm mới, chất lượng từ các địa phương. Chính vì vậy, tôi rất thích đi hội chợ và thường xuyên theo dõi để tham gia mỗi khi có dịp.

Bà Lan đánh giá, quy mô của Hội chợ Mùa Xuân năm nay phải nói là rất hoành tráng, hơn hẳn Hội chợ Mùa Thu trước đây. Không gian hội chợ được tổ chức bài bản, rộng mở, tạo cảm giác như một bức tranh thu nhỏ của các vùng miền trên cả nước. Hội chợ không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, mà còn trở thành nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa vùng miền.

Tại đây, người tham quan có thể cảm nhận rõ nét không gian sông nước miền Tây mộc mạc, chân chất qua cách bài trí gian hàng, sản vật và câu chuyện của người dân. Bên cạnh đó là không gian Hà Nội xưa được tái hiện đầy hoài niệm, gợi nhớ những giá trị truyền thống, tinh tế của đất Kinh kỳ.

Đan xen trong tổng thể ấy là hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, đại diện cho tinh thần đổi mới và phát triển không ngừng. Chính sự hòa quyện giữa sản phẩm, văn hóa và cảm xúc đã tạo nên sức hút riêng, giúp Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là điểm mua sắm, mà còn là điểm đến trải nghiệm văn hóa đầy ấn tượng.

Tại Hội chợ có rất nhiều mặt hàng cho người dân lựa chọn, mua sắm. (Nguồn: Vietnam+)

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Dung-phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết, bà đến hội chợ bằng xe ôm và một chặng xe buýt. Việc di chuyển nhìn chung khá thuận tiện, dù phải đi vòng qua vài tuyến đường. Khi đến khu vực hội chợ, ban tổ chức bố trí xe điện miễn phí đưa khách từ cổng vào khu trưng bày, rất phù hợp với người cao tuổi và các gia đình đi đông người, tạo cảm giác thân thiện, chu đáo ngay từ khâu đón tiếp.

Theo bà Dung, bà và các bạn rủ nhau đi Hội chợ chơi là chính và coi đây như một chuyến dạo xuân sớm, vừa tham quan, vừa thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức xuyên suốt trong khuôn viên hội chợ. Bên cạnh đó, các bà cũng tranh thủ mua sắm hàng hóa phục vụ dịp Tết. Thực tế, ngoài thị trường hiện nay, hàng Tết không thiếu, nhưng đi hội chợ mang lại cảm giác khác hẳn, vì có thể xem được rất nhiều sản phẩm của các địa phương trong cùng một không gian, vừa mua sắm, vừa tìm hiểu thêm về sản vật vùng miền.

Bà Dung đánh giá cao việc giá cả tại hội chợ được niêm yết rõ ràng, minh bạch. Nhiều gian hàng có chương trình khuyến mãi thiết thực, như bánh chưng mua 5 tặng 1, chân gà mua 3 tặng 1…, tạo không khí mua sắm khá sôi động. Đặc biệt, hội chợ có nhiều sản phẩm như chè, sâm, đông trùng hạ thảo, đều có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các mặt hàng được cơ quan nhà nước kiểm soát chặt chẽ, nên người tiêu dùng như chúng tôi rất yên tâm, không lo gặp phải hàng nhái, hàng giả khi mua sắm tại hội chợ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ được định vị là một sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, mà còn trở thành không gian lan tỏa các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập, giàu bản sắc trong thời điểm khởi đầu năm mới./.

