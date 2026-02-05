Nvidia phản đối điều kiện "thiếu thực tế" của Mỹ trong thương vụ với Trung Quốc

Dù Chính phủ Mỹ đã tỏ ý sẵn sàng phê duyệt thương vụ bán chip AI cao cấp cho Tập đoàn công nghệ ByteDance (Trung Quốc), nhưng thỏa thuận này đang đứng trước nguy cơ bế tắc.

Nguyên nhân là do nhà sản xuất chip Trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới Nvidia từ chối chấp nhận các điều kiện giám sát khắt khe mà phía chính quyền đưa ra.

Theo các nguồn tin thân cận, vướng mắc lớn nhất nằm ở yêu cầu Nvidia phải thẩm định và xác minh danh tính của khách hàng trước hoặc trong khi làm ăn với họ (còn gọi là Know-Your-Customer - KYC).

Chính phủ Mỹ muốn áp dụng quy trình này để kiểm soát chặt chẽ người dùng cuối, đảm bảo rằng các dòng chip H200 tiên tiến sẽ không bị chuyển giao hoặc rơi vào tay quân đội Trung Quốc.

Vì vậy, dù phía Chính phủ Mỹ đã thông báo sẽ phê duyệt giấy phép cho thương vụ này từ khoảng hai tuần trước, thương vụ vẫn đình trệ.

Về phía Nvidia, công ty cho rằng các điều kiện trong dự thảo hiện tại là thiếu tính thực tế.

Trong một tuyên bố, đại diện Nvidia khẳng định mặc dù yêu cầu KYC vẫn quan trọng, nhưng đó không phải là vấn đề cốt lõi. Để ngành công nghiệp Mỹ có thể thực hiện bất kỳ hoạt động bán hàng nào, các điều kiện cần phải mang tính thực tế về mặt thương mại. Nếu không, thị trường sẽ tiếp tục chuyển sang các lựa chọn thay thế từ các nhà sản xuất nước ngoài.

Trong một tuyên bố, Nvidia cũng nhấn mạnh họ chỉ đóng vai trò trung gian giữa Chính phủ Mỹ và các khách hàng tiềm năng, những người sẽ phải tuân thủ các hạn chế của phía Mỹ. Vì vậy, công ty không thể tự mình chấp nhận hay từ chối các điều kiện cấp phép thay cho khách hàng.

Bất chấp những vướng mắc hiện tại, giới quan sát kỳ vọng Chính phủ Mỹ cuối cùng sẽ cho phép bán H200 của Nvidia và các dòng chip tương tự từ AMD cho các đối tác Trung Quốc. Niềm tin này có cơ sở khá vững chắc khi chính Tổng thống Donald Trump đã đích thân "bật đèn xanh" cho các hoạt động giao dịch này, miễn là các lo ngại về an ninh quốc gia được giải quyết thỏa đáng

Hiện tại, ByteDance - công ty mẹ của TikTok và là một trong những đơn vị phát triển AI lớn nhất Trung Quốc - vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên./.

Xuất khẩu chip AI của Nvidia sang Trung Quốc lại đối mặt rủi ro Trung Quốc hiện vẫn đang duy trì thái độ thận trọng và chưa tiến hành đặt hàng chính thức đối với dòng chip H200, do sự thiếu chắc chắn về khả năng được cấp phép cũng như các điều kiện đi kèm từ Mỹ.