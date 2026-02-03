Pháp: Cơ quan công tố triệu tập tỷ phú Elon Musk

Ngày 3/2, Văn phòng Công tố Paris cho biết nhà chức trách Pháp đã triệu tập tỷ phú Elon Musk tới trình diện để trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra về nền tảng mạng xã hội X.

Thông báo của Văn phòng Công tố nêu rõ: "Giấy triệu tập thẩm vấn vào ngày 20/4/2026 tại Paris đã được gửi đến ông Elon Musk và bà Linda Yaccarino, với tư cách là người quản lý trên thực tế và trên pháp lý của nền tảng X vào thời điểm xảy ra sự việc."

Bà Yaccarino đã từ chức Giám đốc Điều hành (CEO) của X vào tháng 7/2025, sau 2 năm lãnh đạo công ty.

Thông báo cũng cho biết thêm Cơ quan chống tội phạm mạng Pháp đã phối hợp với cơ quan cảnh sát EU (Europol) tiến hành khám xét văn phòng tại Pháp của mạng xã hội X.

Cuộc điều tra nền tảng X đã được mở vào tháng 1/2025, xem xét liệu thuật toán của X có được sử dụng để can thiệp vào chính trị Pháp hay không.

Cuộc điều tra được mở ra sau khi có 2 đơn khiếu nại vào tháng 1/2025, và được mở rộng sau khi có thêm các báo cáo chỉ trích chatbot AI Grok liên quan đến việc lan truyền những thông tin phủ nhận cuộc diệt chủng của Đức quốc xã (Holocaust) và các video giả mạo tình dục.

Văn phòng công tố Paris vào thời điểm đó đã xác nhận cuộc điều tra, cáo buộc các thuật toán thiên vị có thể đã "làm sai lệch hoạt động của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động."

Bà Laurent Buanec, giám đốc X tại Pháp, bác bỏ cáo buộc trên đồng thời nhấn mạnh X có "các quy tắc nghiêm ngặt, rõ ràng và công khai," để không xuất hiện ngôn từ thù hận và thông tin sai lệch./.

