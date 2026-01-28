SK Hynix lần đầu tiên vượt Samsung về lợi nhuận nhờ nhu cầu AI tăng cao

Tập đoàn sản xuất chip nhớ hàng đầu Hàn Quốc SK hynix ngày 28/1 công bố kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm 2025, với lợi nhuận hoạt động đạt 47.200 tỷ won (33,1 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm trước, nhờ nhu cầu bùng nổ của ngành trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó lần đầu tiên vượt Samsung Electronics về lợi nhuận.

Theo hồ sơ nộp cơ quan quản lý, doanh thu của SK hynix trong năm 2025 đạt 97.100 tỷ won (68 tỷ USD), tăng 46,8% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay của công ty.

SK hynix cho biết kết quả này chủ yếu đến từ nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ máy chủ AI, cùng với sự gia tăng nhu cầu bộ nhớ truyền thống cho các trung tâm dữ liệu.

Trong báo cáo công bố đầu tháng này, Samsung Electronics ước tính lợi nhuận hoạt động cả năm 2025 đạt 43.500 tỷ won (30,4 tỷ USD), thấp hơn mức lợi nhuận mà SK hynix ghi nhận, đánh dấu lần đầu tiên SK hynix vượt qua đối thủ lớn nhất không chỉ trong mảng chip mà trên toàn bộ danh mục kinh doanh.

Riêng trong quý IV/2025, SK hynix báo cáo lợi nhuận ròng đạt 15.240 tỷ won (10,7 tỷ USD), tăng 90,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động quý này đạt 19.160 tỷ won (13,4 tỷ USD), tăng 137,2%, trong khi doanh thu tăng 66,1% lên 32,82 nghìn tỷ won (23 tỷ USD), vượt xa kỳ vọng của thị trường.

SK hynix cho biết doanh thu HBM trong mảng DRAM đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào kết quả kỷ lục của công ty. Doanh nghiệp cũng khẳng định đang dẫn đầu ngành khi là nhà sản xuất duy nhất có thể cung cấp ổn định cả HBM3E và HBM4, đồng thời đã bắt đầu sản xuất hàng loạt thế hệ HBM4 để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trước triển vọng tích cực, SK hynix thông báo kế hoạch hủy cổ phiếu quỹ trị giá 12.200 tỷ won (8,5 tỷ USD) và chi trả cổ tức 1.500 won (1,05 USD)/cổ phiếu, với tổng cổ tức năm 2025 lên tới 3.000 won (2,10 USD)/cổ phiếu, tương đương 2.100 tỷ won (14,8 tỷ USD).

Trong bối cảnh làn sóng AI toàn cầu tiếp tục mở rộng, cổ phiếu SK hynix đã tăng khoảng 220% trong 6 tháng qua, phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của thị trường đối với triển vọng tăng trưởng của hãng./.

Samsung cam kết tích hợp thêm AI trong các sản phẩm điện tử Tập đoàn điện tử Samsung Electronics tăng cường AI trong sản phẩm và chip, hướng tới đổi mới công nghệ và cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực điện tử.