EU đưa thêm một dịch vụ của Meta vào danh sách giám sát nội dung

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 26/1 đã bổ sung WhatsApp vào danh sách các công ty kỹ thuật số lớn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về nội dung.

Dịch vụ nhắn tin thuộc sở hữu của Meta này đã gia nhập danh sách cùng với Facebook, TikTok, X và các nền tảng khác sau khi tính năng 'Kênh' (Channels) vượt ngưỡng 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Liên minh châu Âu (EU).

Theo báo cáo của chính WhatsApp, tính năng này có khoảng 51,7 triệu người dùng hàng tháng tại EU. Theo đó, tính năng Channels sẽ phải đối mặt với các nghĩa vụ khắt khe hơn theo quy định trong Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của khối vì nó giờ được xem là một tính năng phát sóng, tách biệt với dịch vụ nhắn tin cốt lõi của WhatsApp.

Tuyên bố của EC cho biết các nghĩa vụ này bao gồm việc đánh giá và giảm thiểu hợp lý mọi rủi ro hệ thống, chẳng hạn như vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận, thao túng bầu cử, phổ biến nội dung bất hợp pháp và các lo ngại về quyền riêng tư.

WhatsApp sẽ có thời hạn đến cuối tháng 5/2026 để tuân thủ.

Động thái này là bước đi mới nhất trong nỗ lực của EU nhằm đảm bảo các nền tảng kỹ thuật số lớn nhất thế giới thực thi quy định của khối này, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và các mối đe dọa trả đũa từ Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gán mác đạo luật DSA là mang tính "kiểm duyệt" và phân biệt đối xử.

WhatsApp vốn đã nằm trong tầm ngắm của EU liên quan tới các tính năng AI của dịch vụ này. Trước đó, khối đã tiến hành một cuộc điều tra chống độc quyền vào tháng 12/2025 để xác định liệu cách Meta triển khai dịch vụ này có vi phạm các quy tắc cạnh tranh của khối hay không.

Các nền tảng khác của Meta cũng đang phải đối mặt với áp lực pháp lý. Hồi tháng 10/2025, EU đã cáo buộc Facebook và Instagram không cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu công khai và không cung cấp các cách thức cho phép báo cáo nội dung bất hợp pháp. EU cũng đang điều tra hai nền tảng này liên quan đến lo ngại rằng chúng không có đủ biện pháp để kiểm soát tính chất gây nghiện đối với trẻ em.

Trước đó, EU đã thể hiện sự cứng rắn của mình khi áp đặt khoản phạt DSA đầu tiên vào tháng trước, nhắm vào nền tảng X của tỷ phú Elon Musk với số tiền 120 triệu euro (140 triệu USD) vì vi phạm các quy tắc về tính minh bạch. Mới đây, EC cũng đã mở một cuộc điều tra mới về việc công cụ AI Grok của X tạo ra các hình ảnh bị tình dục hóa./.

