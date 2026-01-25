Thế giới

Quân đội Séc để ngỏ khả năng chuyển giao 4 chiến đấu cơ L-159 cho Ukraine

Giới chức quân đội Séc cho biết đã sẵn sàng phương án chuyển giao 4 máy bay L-159 cho Ukraine, song Chính phủ nước này vẫn chưa thống nhất do tồn tại các quan điểm khác nhau về nhu cầu quốc phòng.

Chiến đấu cơ L-159 ALCA của Cộng hòa Séc. (Nguồn: Getty Images)
Chiến đấu cơ L-159 ALCA của Cộng hòa Séc. (Nguồn: Getty Images)

Theo Tổng Tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Séc Karel Rehka, quan điểm chính thức của lực lượng này về việc chuyển giao máy bay L-159 đã được đưa ra từ tháng 12 năm ngoái.

Ông xác nhận quân đội Séc sẵn sàng lấy tối đa 4 máy bay L-159 để chuyển cho Không quân Ukraine, đồng thời khuyến nghị thực hiện hành động này dưới hình thức viện trợ.

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cho biết ông đã nắm được ý kiến nói trên từ lâu và khẳng định các lãnh đạo chủ chốt - gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernochova, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Jaromir Zuna và Thủ tướng Andrej Babis - đều đã được thông báo.

Ông nêu rõ: “Vì vậy, lập luận cho rằng quân đội và giới chính trị cùng thống nhất rằng Séc không thể thiếu những chiếc máy bay này là không chính xác.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Zuna vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng quân đội Séc không thể chuyển giao L-159, viện dẫn kết luận kiểm toán của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia (NKU) và ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu từ năm ngoái.

Tuy nhiên, người phát ngôn NKU Hana Kadeckova đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Zuna, khẳng định cơ quan này không rà soát và cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào liên quan đến máy bay L-159.

Trước những quan điểm trái chiều, Thủ tướng Babis tuyên bố sẽ tới căn cứ không quân Caslav trong tuần tới để trực tiếp trao đổi với quân đội, song lập trường của liên minh cầm quyền ANO-SPD-Motorists được cho là chưa có thay đổi.

L-159 là chiến đấu cơ đa năng hạng nhẹ do hãng Aero Vodochody của Cộng hòa Séc nghiên cứu và phát triển dựa trên mẫu máy bay huấn luyện L-59 Super Albatros. L-159 nổi bật với khả năng đa nhiệm, trang bị điện tử hiện đại tiêu chuẩn NATO và radar Grifo-F./.

