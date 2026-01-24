Đại hội XIV của Đảng: Khẳng định sức mạnh văn hóa Việt Nam

Ngay sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Moskva, bà Albina Sergeevna Legostaeva, Trưởng phòng Triển lãm và Bộ sưu tập thường trực Bảo tàng Phương Đông, nhà giám tuyển nổi tiếng về nghệ thuật Việt Nam tại Nga, nhận định Đại hội XIV là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử.

Theo bà Legostaeva, lần đầu tiên, văn hóa không chỉ được đề cập thường xuyên trong các văn kiện Đại hội mà còn được nhấn mạnh như một nguyên tắc chiến lược cho sự phát triển lâu dài của xã hội Việt Nam.

Điều này cho thấy văn hóa và con người đang được đặt vào vị trí trung tâm của tiến trình phát triển, gắn kết chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam.

Bà cho rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là tài sản chiến lược của quốc gia. Các mối liên kết văn hóa chính là cơ sở quan trọng cho đối thoại chính trị trong nước cũng như trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân sẽ góp phần xây dựng hình ảnh tích cực, bền vững của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo bà, nền văn hóa truyền thống phong phú của Việt Nam đã và đang trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền văn hóa hiện đại.

Đặc biệt, bà Legostaeva đánh giá cao Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, coi đây là một chiến lược cân bằng, được hoạch định bài bản cho tương lai.

Bà bày tỏ hy vọng nghị quyết này sẽ có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ 5 năm, bởi đã đặt ra những vấn đề đúng đắn và mang tính nền tảng lâu dài.

Bà Albina Legostaeva trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga về chiến lược phát triển văn hoá và con người. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Việc Việt Nam chính thức chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam được bà xem là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng trong việc triển khai nghị quyết, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và những đóng góp trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Nhận định về tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV, bà Legostaeva cho rằng việc khẳng định vai trò trung tâm của con người trong mọi chính sách phát triển phản ánh một bước phát triển mới về chất trong tư duy xã hội.

Con người ở đây là chủ thể làm chủ công nghệ hiện đại, sống trong kỷ nguyên số và có khả năng lan tỏa văn hóa như một dạng sức mạnh mềm. Theo bà, cách tiếp cận này sẽ tạo điều kiện để Việt Nam hội nhập sâu rộng và chủ động hơn vào cộng đồng toàn cầu.

Từ kinh nghiệm tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nga, bà Legostaeva nhấn mạnh vai trò của các mã văn hóa trong việc giới thiệu bản sắc dân tộc ra thế giới.

Bà dẫn chứng áo dài Việt Nam như một “tấm danh thiếp văn hóa” tiêu biểu. Bảo tàng Phương Đông hiện lưu giữ hai bộ áo dài đặc sắc: một của nhà thiết kế Đặng Thị Minh Hạnh và một do phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly trao tặng trong chuyến thăm Nga tháng 5/2025.

Theo bà, chuyến thăm này để lại ấn tượng sâu sắc về sự am hiểu văn hóa, trình độ thẩm mỹ tinh tế và sự trân trọng dành cho văn hóa Nga của những vị khách quý từ Việt Nam.

Nhắc lại những dòng cảm tưởng của du khách sau khi tham quan triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại bảo tàng như "Cảm ơn, chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã cống hiến cho thế giới một loại hình nghệ thuật độc đáo như tranh sơn mài" và "Tình hữu nghị Nga-Việt Nam muôn năm. Việt Nam quả là một đất nước tuyệt vời!" - bà Legostaeva nhấn mạnh bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định vững chắc.

Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là gìn giữ, phát huy những giá trị đó để mở ra các hình thức hợp tác mới, tiếp nối những thành công đã đạt được./.

