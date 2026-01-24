Đại hội XIV của Đảng: Báo Pháp nhấn mạnh những mục tiêu tham vọng của Việt Nam

Báo L’Humanité (Nhân đạo) - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp (PCF) - số ra ngày 23/1 đã đăng bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 19-23/1.

Bài báo cho rằng sau nhiều thập niên tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Đại hội XIV đặt mục tiêu duy trì quỹ đạo phát triển đến năm 2030, đồng thời thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khuôn khổ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

L’Humanité nhận định tại Việt Nam, cũng như tại nhiều quốc gia lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, kế hoạch hóa kinh tế tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm vừa qua và chặng đường 40 năm Đổi mới - quá trình giúp Việt Nam vươn lên nhóm 40 nền kinh tế có GDP lớn nhất thế giới, đạt 514 tỷ USD vào năm 2025 (đứng thứ 32 thế giới).

Một số chỉ số phát triển khác cũng được nhấn mạnh như thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD/năm, tỷ lệ nghèo giảm còn 1,3% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số.

Trên cơ sở những thành tựu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tham vọng lớn cho giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% mỗi năm, cao hơn mức trung bình 6,3% trong giai đoạn 2021-2025 - vốn đã thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Các văn kiện Đại hội nhấn mạnh yêu cầu “tự chủ chiến lược và khả năng ứng phó,” hướng tới mô hình “tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.”

L’Humanité cũng đề cập đến những thách thức bên ngoài mà Việt Nam từng đối mặt, như thiên tai và việc chịu mức thuế quan cao do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, có thời điểm lên tới 45%, trước khi các cuộc đàm phán song phương đưa mức thuế xuống còn 20%, kèm theo yêu cầu mở cửa thị trường.

Theo tờ báo, đường lối đối ngoại của Việt Nam - ưu tiên chủ nghĩa đa phương linh hoạt - cũng chịu nhiều sức ép trong bối cảnh gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại.

Trong 5 năm tới, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là các trụ cột chính sách, với kỳ vọng tạo ra bước chuyển công nghệ phù hợp với điều kiện đất nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là đấu tranh chống tham nhũng, tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Văn hóa, sức mạnh mềm và vai trò của quân đội trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng được nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại hội XIV tái khẳng định yêu cầu đẩy nhanh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phản ánh nỗ lực cân bằng giữa nền tảng xã hội chủ nghĩa và mở cửa cho thị trường, khu vực tư nhân.

Bài báo cho rằng dù những thành tựu phát triển là không thể phủ nhận, lãnh đạo Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận các thách thức phát sinh trong quá trình mở cửa kinh tế, đặc biệt là nguy cơ gia tăng bất bình đẳng, đòi hỏi các điều chỉnh chính sách phù hợp trong thời gian tới./.

Đại hội XIV của Đảng: Mở ra kỷ nguyên mới và vai trò lớn hơn của Việt Nam Giáo sư Carl Thayer đánh giá Đại hội XIV của Đảng mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam với định hướng phát triển dài hạn, nâng cao vị thế quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế.