Đưa Nghị quyết thành kết quả: Ngư dân chắc tay lái, phát triển kinh tế biển

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện trọng đại của dân tộc đã thành công tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, khí thế mới, làm tới người dân cả nước, tin tưởng vào kỷ nguyên phát triển mới của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ những vùng biển xa xôi phía Nam của Tổ quốc, các lực lượng đang làm nhiệm vụ và ngư dân thêm vững tin, chắc tay lái nơi đầu sóng, ngọn gió, trọn niềm tin son sắt vào một kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hành động thiết thực

Vùng biển phía Nam của Tổ quốc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Nhận thức sâu sắc điều đó, các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Dân quân thường trực luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thành công của Đại hội XIV đã truyền cảm hứng và tinh thần quyết tâm cao độ cho cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3 và dân quân thuộc Hải đội Dân quân thường trực, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, sóng to gió lớn vẫn kiên cường bám trụ.

Đại úy Nguyễn Thành Trung, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 (thuộc Vùng 2 Hải quân) cho biết, cán bộ, chiến sỹ trên tàu xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng xử trí mọi tình huống, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, bình yên trên hướng biển. Đây chính là hành động thiết thực nhất, lập công chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cán bộ, chiến sỹ tàu Trường Sa 04 kiên cường bám biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Hải quân Nhân dân Việt Nam và lực lượng chấp pháp trên biển đã quán triệt nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các lực lượng cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về khai thác hải sản, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và đánh bắt đúng ngư trường, đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Quang Trung, Hải đội trưởng Hải đội Dân quân thường trực (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết đơn vị đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển. Mỗi cán bộ, dân quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trọn niềm tin

Đại hội XIV của Đảng thành công đã tạo luồng sinh khí mới, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sỹ và ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Ngư dân Võ Hoàng Rớt (làm việc trên ghe cá AG 95788 TS) bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào những quyết sách đúng đắn mà Đại hội đã đề ra. Anh chia sẻ ngư dân mong muốn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sớm được đi vào thực tiễn, tiếp tục quan tâm sâu sắc đến đời sống, sinh kế của bà con. Đó chính là động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển lâu dài, khai thác đúng pháp luật và cùng các lực lượng giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Anh Huỳnh Thanh Hải, thuyền trưởng tàu cá KG 95965 TS, quê An Giang sinh ra trong gia đình có truyền thống đánh bắt hải sản xa bờ với 17 tàu cá, cùng hơn 100 ngư dân hoạt động tại vùng biển giáp ranh. Gia đình anh có tới 6 người làm thuyền trưởng và đã hơn 20 năm gắn bó với vùng biển giáp ranh này. Mỗi chuyến ra khơi kéo dài hơn nửa năm.

Giữa biển khơi, các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Dân quân luôn đồng hành, tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ đã giúp gia đình anh thực sự yên tâm khi đánh bắt xa bờ.

Quân y của tàu BV 98308 TS hướng dẫn sử dụng và phát thuốc cho ngư dân Võ Hoàng Rớt. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân giữa trùng khơi. Họ luôn có mặt kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn, chia sẻ lương thực, nước ngọt, thuốc men, phối hợp cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp. Chính điều đó đã khiến những ngư dân thêm vững tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chắc tay lái vươn khơi bám biển và cùng các lực lượng chức năng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

Giữa mênh mông sóng nước, những con tàu vẫn vững vàng rẽ sóng ra khơi. Niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường đang trở thành sức mạnh nội sinh to lớn, thúc đẩy quân và dân miền biển nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển trong kỷ nguyên mới./.

