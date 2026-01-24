Mãn nhãn màn trình diễn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra màn trình diễn pháo hoa được đánh giá là quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) đã diễn ra màn trình diễn pháo hoa được đánh giá là quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Xuyên suốt chương trình, pháo hoa nghệ thuật được kích hoạt ở các điểm nhấn quan trọng nhất để liên tục giữ nhịp cảm xúc và dẫn dắt cảm xúc khán giả bùng nổ dần theo từng lớp cao trào, càng về sau càng mạnh mẽ và ấn tượng hơn.

Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại được đội ngũ khoảng 80 chuyên gia trong và ngoài nước lắp đặt, vận hành.

Toàn bộ hệ thống sử dụng công nghệ lập trình tiên tiến, cho phép kích nổ chính xác tới 0,0001 giây, bảo đảm pháo hoa khớp nhạc gần như tuyệt đối.

Nhiều loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội được thiết kế đa dạng, nhiều sắc màu, nhiều hình thái kỳ vọng tạo nên "sân khấu ánh sáng" giữa trời đêm thủ đô./.