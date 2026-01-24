Nguyên Đại sứ Australia: 'Chìa khóa' để Việt Nam vượt thách thức toàn cầu

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Australia, nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski (nhiệm kỳ 2022-2024) cho rằng bối cảnh quốc tế hiện nay đang thay đổi rất nhanh, với những xáo trộn sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực, đặt ra cả thuận lợi lẫn thách thức đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong giai đoạn tới.

Theo ông, thách thức đầu tiên mang tính địa chiến lược, khi xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực từ châu Âu, Trung Đông đến châu Mỹ, trong bối cảnh các quy tắc và cấu trúc quan hệ quốc tế thời hậu Chiến tranh thế giới thứ hai ngày càng bị xói mòn.

Dù không thể dự báo chính xác những diễn biến tiếp theo, nguy cơ cạnh tranh chiến lược kéo dài và tiềm ẩn xung đột là thực tế mà Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt.

Tuy nhiên, ông Goledzinowski cho rằng đây cũng là dạng thách thức mà Việt Nam đã từng xử lý thành công trong quá khứ.

Thách thức thứ hai liên quan đến nguy cơ gián đoạn thương mại toàn cầu, trong khi Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở cao và phụ thuộc lớn vào xuất khẩu. Việc Mỹ áp dụng các mức thuế mới được xem là sức ép không nhỏ, song thương mại song phương Việt Nam-Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025.

Theo nguyên Đại sứ Australia, điều này cho thấy năng lực lãnh đạo và điều hành của Việt Nam trong việc vừa bảo đảm lợi ích kinh tế, vừa duy trì cân bằng quan hệ với các đối tác lớn.

Ông cho rằng để giảm thiểu rủi ro từ bối cảnh thương mại quốc tế, Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa các lựa chọn kinh tế, mở rộng thị trường và từng bước xây dựng nền kinh tế có cấu trúc đa dạng hơn, với giá trị gia tăng cao hơn.

Thách thức lớn thứ ba đến từ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông Goledzinowski, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trở thành một cường quốc công nghệ trong tương lai, song điều này đòi hỏi đầu tư dài hạn cho giáo dục, nguồn nhân lực và hạ tầng đổi mới sáng tạo.

Để thu hút các dòng vốn chất lượng cao, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và đáng tin cậy, trong đó hệ thống pháp luật giữ vai trò then chốt.

Nguyên Đại sứ Australia bày tỏ ấn tượng trước việc Việt Nam thiết lập tòa án chuyên biệt cho trung tâm tài chính quốc tế và cho phép thẩm phán Tòa án chuyên biệt là người nước ngoài, coi đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Niềm tin và sự tín nhiệm chính là yếu tố sẽ giúp Việt Nam trở thành một nền kinh tế thành công khi tiến đến giữa thế kỷ 21.

Đánh giá triển vọng quan hệ Việt Nam-Australia, nguyên Đại sứ Goledzinowski cho rằng với vai trò và vị thế ngày càng tăng của hai nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác song phương sẽ tiếp tục được củng cố trên các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế.

Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng phức hợp, tham gia sâu hơn vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị, hai nước sẽ có thêm nhiều điểm giao thoa lợi ích.

Theo ông, các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, dịch vụ tài chính, công nghệ nông nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng là những lĩnh vực Australia có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Ông nhận định đây đều là những không gian hợp tác đầy tiềm năng, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Về khuyến nghị chính sách sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Đại sứ Goledzinowski cho rằng Việt Nam đang theo đuổi một định hướng phát triển rõ ràng và nhất quán. Australia sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các bước đi của Việt Nam, đồng thời ủng hộ và khuyến khích các định hướng cải cách hiện nay.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Australia đã tích cực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam và triển khai các cơ chế hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy dòng vốn vào ASEAN.

Ông Goledzinowski nhấn mạnh để tận dụng tốt hơn các cơ hội, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng quan trọng theo các nghị quyết của Đảng.

Công nhân dán nhãn, đóng gói bao bì sản phẩm. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hệ thống thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa vấn đề đất đai và nâng cao hiệu quả cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại sẽ là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.

Theo ông, những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này là tín hiệu tích cực, cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045./.

