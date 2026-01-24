Thủ phủ hoa 300 năm tuổi Sa Đéc tấp nập khách “check-in” đón Tết

Dịp cận Tết Nguyên đán 2026, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã rộn ràng không khí xuân, với hàng nghìn ha hoa nở rực rỡ dọc bờ sông Tiền, tạo nên bức tranh đầy sắc màu nhìn từ trên cao.

Làng hoa Sa Đéc nổi bật với phương thức trồng “hoa không chạm đất”, người dân di chuyển bằng xuồng giữa các luống hoa trên mặt nước. Mô hình độc đáo này vừa tạo giá trị kinh tế bền vững, vừa trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông du khách từ đầu vụ Tết.

Với gần 1.000 ha và hơn 3.000 hộ sản xuất, Sa Đéc là trung tâm hoa kiểng lớn nhất khu vực, đang tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2026. Nhờ Festival Hoa Sa Đéc và sự đa dạng giống hoa mới, lượng khách tăng mạnh, nhiều nhà vườn đón tới vài nghìn lượt khách mỗi ngày.

Thị trường hoa Tết khởi sắc khi thương lái đã đặt trước 40–50% sản lượng, dự kiến cung ứng 1,3–1,4 triệu giỏ hoa ra thị trường. Cùng với đó, nghề trồng hoa Sa Đéc vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa và sức sống bền bỉ của làng nghề hơn 300 năm tuổi./.