Vì sao "Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc" được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống đối với Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Vậy điều gì khiến Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc được vinh danh như vậy?

Đó là nhờ phương thức canh tác “không chạm đất.” Chính điểm khác biệt độc đáo này đã góp phần làm nên thương hiệu riêng của hoa kiểng Sa Đéc so với các vùng khác.

Do đặc thù địa hình vùng trũng thấp, người dân nơi đây đã sáng tạo nên cách trồng hoa trên các giàn cao bằng tre hoặc bêtông; phía dưới giàn thường là những mương nước dẫn vào từ sông, giúp duy trì độ ẩm và thuận tiện cho việc vận chuyển hoa.

Hình ảnh những người nông dân chèo xuồng giữa các luống hoa để chăm sóc hoặc thu hoạch đã tạo nên khung cảnh sông nước hữu tình, say đắm lòng người. Bàn tay khéo léo của con người kết hợp cùng sự trù phú của thiên nhiên đã biến những bãi bồi ven sông thành bức họa rực rỡ sắc màu quanh năm.

Nông dân Sa Đéc trồng các loại hoa cúc trên giàn. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Với diện tích canh tác gần 1.000 ha, cùng hoạt động nghề của khoảng 4.000 hộ dân, làng hoa Sa Đéc đang cung cấp cho thị trường hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng. Từ những loài hoa dân dã như: cúc mâm xôi, vạn thọ, dạ yến thảo, đến những loại cây kiểng cổ, kiểng nghệ thuật có giá trị kinh tế cao, tất cả đều được các nghệ nhân tâm huyết bản địa chăm chút tỉ mỉ.

Đáng nói là, bên cạnh sản xuất nông nghiệp, Sa Đéc hiện đã tích cực dịch chuyển sang mô hình kinh tế xanh. Những khu vườn kiểu mẫu, các homestay “mọc” giữa làng hoa, hay sự kiện Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc được tổ chức định kỳ… đã biến nơi đây thành điểm đến du lịch hàng đầu, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Không chỉ mang lại cuộc sống sung túc cho người dân địa phương, nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc còn là niềm tự hào về một di sản sống động. Việc duy trì và phát triển làng nghề trong kỷ nguyên mới vừa là cách bảo tồn những kỹ thuật chiết cành, uốn kiểng của cha ông, vừa cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt với công nghệ và xu hướng thị trường./.

Nằm bên bờ dòng sông Tiền hiền hòa thuộc phường Sa Đéc, hơn 100 năm qua Làng hoa Sa Đéc đã được mệnh danh là “thủ phủ hoa của miền Tây Nam Bộ.” Nghề trồng hoa kiểng tại đây không chỉ là sinh kế thuần túy mà đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc (đầu năm 2024 vừa được Bộ chính thức công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia). Đây là cột mốc quan trọng khẳng định giá trị bền vững của một làng nghề truyền thống đã đi qua bao thăng trầm của thời gian.

Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc 2025: Phát triển du lịch gắn với thương hiệu nông nghiệp xanh Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc 2025 nhằm quảng bá thương hiệu hoa Sa Đéc, khẳng định một điểm đến du lịch bền vững, gắn với nông nghiệp xanh và văn hóa bản địa tới du khách trong và ngoài nước.