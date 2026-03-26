Hà Nội: Rực rỡ lễ hội truyền thống tại ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài

Đình làng So - xã Hưng Đạo (huyện Quốc Oai cũ), thành phố Hà Nội, có lịch sử hơn 350 năm, nằm cách trung tâm Hà Nội 20 km, được đánh giá đẹp nhất Xứ Đoài bởi địa thế, phong cảnh và kiến trúc. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Lễ hội truyền thống Đình So diễn ra từ mùng 8 đến mùng 10 tháng Hai Âm lịch hàng năm không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Đoài mà còn là bảo tàng sống về kiến trúc và tâm linh. Năm 2026, vượt qua những áp lực về thời gian chuẩn bị, hội làng So vẫn giữ trọn nét tôn nghiêm nhưng đã khoác lên mình diện mạo cởi mở hơn qua những góc nhìn mới lạ. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Đình So - di tích quốc gia đặc biệt được mệnh danh là “Đệ nhất đình Đoài” trở nên rực rỡ trong ngày khai hội 26/3 (tức mùng 8 tháng Hai Âm lịch). (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Dù đi đâu làm ăn xa, những ngày này người dân 'xứ Đoài' lại rủ nhau về nơi đây thưởng thức không khí tưng bừng lễ hội. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Các nghi thức tế lễ được thực hiện theo đúng quy chuẩn cổ, là sự phối hợp nhịp nhàng giữa kinh nghiệm của các bậc cao niên và sự tiếp nối của thế hệ trẻ địa phương, đảm bảo tính trang trọng và linh thiêng tuyệt đối. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Nghi thức quan trọng nhất của lễ hội là rước bài vị từ Miếu Ông và Miếu Bà - thân sinh của các vị Thánh về đình. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Trong tiết trời xuân tháng Hai, sắc đỏ của kiệu hoa và sắc áo hội hòa quyện tạo nên một bức tranh văn hóa rực rỡ, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người con làng So. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Điểm mới của lễ hội năm nay là sự phối hợp chặt chẽ giữa những người dân sở tại giàu kinh nghiệm và thế hệ trẻ. Từng quy chuẩn trong nghi thức rước bài vị và tế lễ được truyền dạy tỉ mỉ, đảm bảo di sản không bị sai lệch trong dòng chảy hiện đại. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Sự hiếu khách là “đặc sản” của hội làng So 2026. Do lễ hội diễn ra vào ngày trong tuần, lượng khách không quá đông giúp Ban tổ chức và người dân có điều kiện tiếp đón chu đáo, nâng cao trải nghiệm văn hóa cho du khách. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Các nghi thức trong lễ hội được các bậc cao niên trong làng thực hiện nghiêm túc, trang nghiêm. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Lễ hội Đình So 2026 không chỉ là câu chuyện về tâm linh, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản khi được bảo tồn bằng tư duy đổi mới và lòng tự trọng nghề nghiệp của những người con xứ Đoài. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Lần đầu tiên, mô hình “bếp ăn cộng đồng” được triển khai tại Đình So. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Không còn cảnh hàng quán lộn xộn, khu vực ăn uống tự chọn miễn phí trở thành điểm chạm nhân văn, nơi thực khách thập phương cảm nhận rõ nét sự nồng hậu của người làng So. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Hà Nội: Rực rỡ lễ hội truyền thống tại ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài

Dù diễn ra vào ngày trong tuần, lễ hội “Đệ nhất đình Đoài” năm nay vẫn tạo nên sức hút khác biệt nhờ những đổi mới trong khâu tổ chức và sự chuyển giao thế hệ trong thực hành di sản.

Bảo Ngọc
