Những khoảnh khắc rực rỡ tại "Đại tiệc ánh sáng" tại Carnaval Hạ Long 2026

Tối 30/4, Carnaval Hạ Long 2026 khép lại trong không khí sôi động, ghi dấu ấn với mô hình sân khấu mở, nơi 80.000 khán giả trực tiếp tham gia vào không gian lễ hội.

Tối 30/4, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lễ hội Carnaval Hạ Long 2026 mang đến “đại tiệc ánh sáng” rực rỡ bên bờ Vịnh Hạ Long. Sân khấu chính và tuyến diễu hành được phủ kín bởi hệ thống ánh sáng, màn hình LED và hiệu ứng trình chiếu hiện đại, tạo nên không gian thị giác sống động.

Các xe mô hình, đoàn nghệ thuật và vũ công trong trang phục phát sáng nối tiếp nhau, hình thành “dòng chảy ánh sáng” kéo dài gần 1km. Điểm nhấn là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và yếu tố truyền thống như lân sư rồng, trống hội, tạo nên diện mạo mới cho lễ hội.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Tùng Dương, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, RHYDER,... góp phần đẩy cao cảm xúc cho một đêm hội ánh sáng đầy ấn tượng./.