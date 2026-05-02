Nhiều hoạt động tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách mạng - phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Tháng 5 này, đến với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách sẽ được tham gia chuỗi hoạt động “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuỗi hoạt động “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” diễn ra từ ngày 3-31/5, nhằm góp phần thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm, hoạt động cụ thể thiết thực.

Chuỗi hoạt động cũng nhằm tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, vùng, miền thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

​Với sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đến từ 11 địa phương trên cả nước, các hoạt động tháng 5 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, mà còn tạo nên không gian giao lưu văn hóa sinh động, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động là sự kiện “Thương nhớ áo chàm” - tái hiện nghi lễ cầu an, giải hạn - nghi lễ quan trọng, phản ánh đời sống tâm linh phong phú của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.

Với các bước dâng hương, trình báo tổ tiên, cầu mong bình an, xua đuổi điều xui rủi… Nghi lễ không chỉ là một thực hành tín ngưỡng mà còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện ước vọng về cuộc sống no ấm, hài hòa với thiên nhiên.

Trong khuôn khổ các hoạt động của tháng “Bác Hồ trong tim đồng bào”, tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam còn diễn ra chuỗi chương trình dân ca dân vũ đặc biệt.

Bơi mảng - Hát Then trên hồ Nà Nưa. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Chương trình “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” thể hiện tình cảm của cộng đồng các dân tộc đối với Bác Hồ kính yêu thông qua các làn điệu Then truyền thống, qua tiếng đàn Tính và những câu hát Sli, hát Lượn… của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình dân ca dân vũ “Quà tháng Năm dâng Bác” của đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng, với lời ca tiếng hát, biểu diễn nhạc cụ, điệu múa ca ngợi Bác Hồ… thể hiện được tình cảm của đồng bào các dân tộc đối với Bác Hồ kính yêu.

Chương trình dân ca dân vũ “Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên” với các tiết mục dân ca dân vũ, những câu chuyện kể của những người con đồng bào dân tộc Tây Nguyên, thể hiện tình cảm sâu sắc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ.

Không gian trưng bày ảnh với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động tháng 5 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trưng bày giới thiệu khoảng 50 bức ảnh tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Bên cạnh các sự kiện nổi bật, chuỗi hoạt động tháng 5 tại Làng còn mang đến cho du khách các trải nghiệm văn hóa truyền thống phong phú, hấp dẫn cùng các nhóm đồng bào đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng như tái hiện đời sống văn hóa hằng ngày, từ không gian nhà ở, trang phục, phong tục tập quán đến các hoạt động lao động sản xuất.

Những hình ảnh giản dị như trồng rau, chăm sóc vườn cây, chế biến món ăn, biểu diễn dân ca…; tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, đi cà kheo, đánh đu, ô ăn quan…; trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như dệt vải, đan lát, chế tác nhạc cụ; thưởng thức ẩm thực đặc trưng của các vùng miền… góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam./.

