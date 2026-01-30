Nhiều hoạt động đón “Xuân quê hương” ở Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hoạt động tháng 2 với chủ đề “Xuân quê hương” sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1-28/2/2026.

Chương trình hoạt động “Xuân quê hương” cũng nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu Xuân, góp phần hưởng ứng sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, làm đa dạng, phong phú các hoạt động trong dịp năm mới tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tham gia các hoạt động “Xuân quê hương”, nhân dân và du khách được hòa mình vào các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc, qua đó thêm hiểu những nét văn hóa, các hoạt động truyền thống đón Tết vui Xuân góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026.

Chương trình có sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của các dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer… và với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày như Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ.

Hoạt động điểm nhấn trong tháng 2 với chủ đề “Xuân quê hương” là sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, diễn ra từ 27/2 - 1/3/2026 (tức ngày 11,12,13 tháng Giêng âm lịch), với chương trình “Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc.

Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên. (Ảnh Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Bên cạnh đó, các hoạt động tái hiện nghi thức, lễ hội truyền thống vùng miền, trình diễn di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” như tái hiện nghi thức rước Têvêđa của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau; Không gian Tết cổ truyền vùng đất Nam Bộ; Không gian văn hóa Bắc Bộ với chủ đề “Xuân về miền di sản xứ Thanh” và “Xuân trên đất Tổ”; Không gian cồng chiêng - Mùa Xuân đại ngàn Tây Nguyên; Các hoạt động “Hội xuân” tại không gian các làng đồng bào giới thiệu phong tục chúc Tết theo truyền thống của các dân tộc ở các vùng miền khác nhau, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thưởng thức ẩm thực của đồng bào.

Trong tháng 2, các hoạt động theo chủ đề của tháng “Xuân quê hương” còn giới thiệu tới công chúng không khí đón Tết tại làng dân tộc Mường, giới thiệu tới công chúng các phong tục và nét văn hóa truyền thống trong ngày Tết của đồng bào dân tộc Mường; Tổ chức Lễ hội ném còn của đồng bào các dân tộc phía Bắc; Chương trình giao lưu “Tây Bắc khi Xuân về”, tại đây, đồng bào các dân tộc cùng hòa chung lời ca, tiếng hát, tham gia trò chơi dân gian truyền thống đón Xuân.

Bên cạnh đó, chương trình dân ca dân vũ “Về buôn đón Tết”, diễn ra tại Làng dân tộc Xơ Đăng, giới thiệu tới công chúng về nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên, thưởng thức ca khúc về Tây Nguyên mùa Xuân về, giới thiệu âm nhạc dân gian các dụng cụ từ tre nứa như Đing pút, đàn Tơ rưng dân gian… bản nhạc về mùa Xuân Tây Nguyên, vòng xoang Tây Nguyên; chương trình dân ca dân vũ “Về bản đón Xuân.”

Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Cũng trong tháng “Xuân quê hương,” nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác mang đến cho công chúng nhiều trải nghiệm thú vị như Tổ chức “Bữa cơm đoàn viên” của các dân tộc hoạt động tại Làng; Tổ chức nghi thức dựng cây Nêu ngày Tết, nhằm giới thiệu với du khách những phong tục lâu đời trong Tết Việt; Chương trình chúc phúc cầu an đầu năm mới Bính Ngọ tại chùa Khmer, chùa Pháp Ấn; Lễ hạ nêu.

Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 2, trưng bày ảnh với chủ đề “80 năm - Một Việt Nam vững tin” và “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra tại nhà Triển lãm và sân lễ hội làng 3.

Trưng bày ảnh giới thiệu tới công chúng khoảng 30 bức ảnh về sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là lễ hội, nghi thức, chương trình… của các chủ thể văn hóa đã được tái hiện, trình diễn tại “Ngôi nhà chung”.

Bên cạnh đó, một số bức ảnh trong 50 tác phẩm của Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Á chủ đề “80 năm - Một Việt Nam vững tin” cũng được giới thiệu tới công chúng, minh chứng cho sức sống bền bỉ của tinh thần Việt Nam xuyên suốt 80 năm, gửi đến mọi người thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, trân trọng giá trị cuộc sống hòa bình độc lập và vững tin về một Việt Nam ngày càng phát triển./.

