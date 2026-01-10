Tôn vinh, trải nghiệm bản sắc văn hóa các dân tộc với "Tết bản làng"

Nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giới thiệu phong tục tập quán tới du khách, nhiều hoạt động đặc sắc với chủ đề "Tết bản làng" sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 1/2026.

“Tết bản làng” giới thiệu các hoạt động đón Xuân, nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán… giúp du khách hiểu biết sâu sắc hơn về nét văn hóa và truyền thống đón Tết đặc trưng của các dân tộc. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, đoàn kết, hỗ trợ phát triển giữa các dân tộc.

Các hoạt động tháng 1 với sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer) đến từ 11 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ). Đồng thời huy động khoảng 30 đồng bào dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa ngày 24-25/01/2026.

Tại sự kiện chuyên đề “Tết về bản” sẽ có chương trình giao lưu “Tết về bản em” của đồng bào Thái xứ Thanh và đồng bào các dân tộc phía Bắc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại đây, đồng bào tập trung tại không gian làng dân tộc Thái, cùng nhau hân hoan đón Tết cổ truyền bằng lời ca tiếng hát, diễn xướng dân gian. Đồng thời tái hiện Lễ hội Chá Mùn của dân tộc Thái xứ Thanh - một trong những lễ hội tín ngưỡng dân gian đặc sắc, tiêu biểu nhất của tộc người Thái đen ở Thanh Hóa.

Chương trình giao lưu “Tết về bản em” cũng giới thiệu phong tục đón Tết và gói bánh chưng đen ngày Tết của đồng bào Thái xứ Thanh.

Vào những ngày giáp Tết, không khí ở các bản làng dân tộc Thái trở bên rộn ràng và ấp áp niềm vui. Bản làng được quét dọn sạch sẽ, mọi người tất bật chuẩn bị đồ cúng tổ tiên.

Tiếng chiêng, tiếng trống, điệu múa xòe… vang lên cùng với hương thơm của lá dong, gạo nếp, thịt lợn từ nồi bánh chưng trên bếp. Đây là dịp để cộng đồng quây quần, hát ví, kể chuyện xưa thể hiện tinh thần đoàn kết và biết ơn thiên nhiên, tổ tiên.

Đặc biệt, phong tục gói bánh chưng đen ngày Tết là nét văn hóa độc đáo của đồng bào Thái xứ Thanh. Bánh chưng đen làm từ gạo nếp đen thơm, nhân đậu xanh, thịt lợn, gói trong lá dong tươi, quá trình này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn mang ý nghĩa cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống đầy đủ.

Trò chơi dân gian Tó mặng của dân tộc Thái. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngoài ra còn có hoạt động chuẩn bị, trang trí không gian đón Tết tại các làng dân tộc đang hoạt động hàng ngày. Bên trong nhà sửa soạn bàn thờ ngày Tết, treo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và trang trí không gian nhà theo đúng phong tục truyền thống của các dân tộc. Bên ngoài trang trí cổng, không gian xung quanh, lối đi vào và không gian tổ chức trò chơi dân gian, trang trí thêm các điểm nhấn để du khách chụp hình.

Cùng với sự kiện chuyên đề “Tết về bản” là hoạt động cuối tuần “Hội Xuân” với chương trình dân ca dân vũ “Cao nguyên mùa Xuân về” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đón mừng năm mới 2026 bằng lời ca tiếng hát, diễn xướng dân gian, hòa chung niềm vui, sự tin tưởng và quyết tâm đồng lòng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng…

Ngoài ra còn có chương trình dân ca dân vũ “Về bản đón Xuân”. Đồng bào các dân tộc phía Bắc cùng nhau chung vui trong niềm hân hoan chuẩn bị đón Tết về bản với lời ca, tiếng hát, bộ trang phục sặc sỡ sắc màu. Mỗi dân tộc có một thế mạnh, nét văn hóa riêng nhưng khi hòa chung vào nhau tạo nên bức tranh rộn ràng đón mùa Xuân mới.

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Hoạt động tháng 1 “Tết bản làng” còn mở ra cơ hội cho du khách cùng trải nghiệm giao lưu các tiết mục văn nghệ, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống mang âm sắc mùa Xuân như múa xòe, nhảy sạp, hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát Then, đàn Tính, các điệu múa chuông, múa rùa…

Cùng với đó, du khách còn được trải nghiệm gói bánh truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian mùa Xuân như ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đánh yến, kéo co...

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch (từ 01-04/01/2026), Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã đón 25.000 lượt khách.

Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” đã thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm không gian chợ vùng cao đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc./.

