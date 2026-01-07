Văn hóa

Điện ảnh

10 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2025

Tổng doanh thu 10 phim đạt hơn 2,34 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 64% doanh thu phim Việt trong cả năm dựa trên các số liệu của nền tảng thống kê Box Office Vietnam.

Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé Việt đạt hơn 6,14 nghìn tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Trong đó doanh thu phim Việt Nam đạt hơn 3,77 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,4%. Loạt phim "top 10" thu tổng cộng 2,43 nghìn tỷ, chiếm hơn nửa thị phần phim Việt.

Giới chuyên môn nhận định đây là một năm bùng nổ với điện ảnh trong nước, đặc biệt với thành tích lần đầu có phim đạt hơn 700 tỷ đồng (Mưa đỏ). Cùng với thị trường quốc tế có phần ảm đạm, phim Việt tiếp tục là lựa chọn mỗi kỳ nghỉ dài hoặc ngắn ngày. Điều này cho thấy nhu cầu cao của khán giả đối với phim nội địa, đặc biệt với những tác phẩm có giá trị và sức ảnh hưởng dài lâu./.

