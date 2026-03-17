“Đêm hội điện ảnh-Nhịp cầu ánh sáng” kết nối cộng đồng người Việt tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong không khí mùa Xuân vẫn còn lan tỏa sau dịp Tết Nguyên đán, chiều tối 16/3 theo giờ địa phương, tại Rạp chiếu phim Club de l’Étoile Cinéma ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp) đã diễn ra sự kiện văn hóa đặc biệt mang tên “Đêm hội điện ảnh-Nhịp cầu ánh sáng.”

Chương trình do Hội Chị Chị Em Em Paris events (CCEE Paris events) phối hợp cùng Cinexia Productions tổ chức nhân kỷ niệm 3 năm thành lập hội và giới thiệu dự án phim quốc tế “Beyond the broken bridge” (tựa Việt: “Phía sau cây cầu gãy”.)

Tham dự chương trình có Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức, cùng đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế yêu mến điện ảnh Việt Nam.

Sự kiện được xem như món quà đầu năm dành cho kiều bào với mong muốn mang không khí Tết quê hương đến gần hơn với những người Việt xa xứ.

Trong không gian ấm cúng của rạp chiếu phim gần Khải Hoàn Môn, khán giả được thưởng thức buổi chiếu phim Tết miễn phí, gợi lại những ký ức quen thuộc về gia đình, sum vầy và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ kỷ niệm 3 năm hoạt động của Hội Chị Chị Em Em Paris events-một tổ chức đã không ngừng nỗ lực kết nối văn hóa Việt-Pháp thông qua điện ảnh và các hoạt động cộng đồng.

Tại sự kiện, dự án phim quốc tế “Phía sau cây cầu gãy” được giới thiệu như một bước tiến mới, với sự hợp tác giữa các nhà sản xuất gốc Việt tại Pháp và Đức.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ kể lại hành trình tìm kiếm bản sắc và chữa lành ký ức của thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó trở thành tiếng nói chung của cộng đồng tại châu Âu.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chị Chị Em Em Paris events và Cinexia Productions đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm phát triển các dự án điện ảnh mang tầm quốc tế. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất và đạo diễn, tiêu biểu như Aaron Lê, Angie Kiều Anh Đỗ, Kristina Schippling và Zhong To.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Ngọc Đức-Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đánh giá cao vai trò của các tổ chức cộng đồng trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

Ông nhấn mạnh điện ảnh là một ngôn ngữ văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa các hội đoàn, tổ chức và cá nhân để tiếp tục giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các thành viên Hội Chị chị em em Paris events và Cinexia Productions ký kết hợp tác chiến lược trong các dự án điện ảnh chung sắp tới. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Đại diện Cinexia Productions, bà Angie Camon, cho biết mục tiêu của đơn vị không chỉ dừng lại ở việc sản xuất phim mà còn hướng tới xây dựng một nền điện ảnh Việt hải ngoại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo bà, đã đến lúc cộng đồng người Việt trên thế giới cần có tiếng nói điện ảnh đủ mạnh, có khả năng kể những câu chuyện về bản sắc, hội nhập và ký ức bằng ngôn ngữ toàn cầu. Dự án phim “Phía sau cây cầu gãy” được xem là bước khởi đầu cho tầm nhìn đó.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Alexandre Hải Nguyễn cho rằng điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa, giúp cộng đồng người Việt tại Pháp và châu Âu duy trì gắn kết với quê hương, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ông đánh giá cao nỗ lực của Hội Chị Chị Em Em Paris events trong việc xây dựng những nhịp cầu văn hóa bền vững.

Về phần mình, chia sẻ về hành trình 3 năm phát triển, Chủ tịch Hội Chị Chị Em Em Paris events, bà Linh Chi Triệu, cho biết hội được hình thành từ tình yêu điện ảnh và mong muốn kết nối cộng đồng. Từ những buổi chiếu phim đầu tiên đến các sự kiện văn hóa lớn, Hội Chị Chị Em Em Paris events đã từng bước tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa của người Việt tại Pháp. Trong thời gian tới, tổ chức dự kiến triển khai thêm nhiều dự án điện ảnh và hướng tới việc duy trì chiếu phim thường niên phục vụ cộng đồng.

“Đêm hội điện ảnh-Nhịp cầu ánh sáng” không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn mở ra hướng đi mới cho điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài.

Thông qua những sáng kiến kết nối và hợp tác quốc tế, điện ảnh đang trở thành một phương tiện quan trọng giúp cộng đồng người Việt xa quê giữ gìn bản sắc, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ văn hóa thế giới./.

