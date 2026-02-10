20 năm hành trình kết nối cộng đồng người Việt tại Freising

Giữa mùa Đông châu Âu se lạnh, khi những con phố cổ của thành phố Freising (bang Bayern, Cộng hòa Liên bang Đức) phủ lên mình gam màu trầm tĩnh, trong lòng cộng đồng người Việt nơi đây lại bừng lên không khí ấm áp của mùa Xuân quê hương.

Ngày 7/2, Hội Người Việt Nam tại Freising đã long trọng tổ chức lễ đón Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (2006-2026) - một chặng đường bền bỉ vun đắp nghĩa tình và gìn giữ cội nguồn Việt giữa xứ người.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng đầm ấm, với sự hiện diện đông đủ của các hội viên, các hội đoàn người Việt lân cận và nhiều khách mời.

Đặc biệt xúc động là sự có mặt của những thành viên sáng lập hội từ những ngày đầu gian khó - nay đã là thế hệ thứ nhất, thứ hai sinh sống tại Freising. Họ không chỉ trở lại để dự lễ kỷ niệm, mà còn để tiếp nối một câu chuyện: câu chuyện của những con người rời quê hương vì mưu sinh, nhưng chưa bao giờ rời bỏ cội nguồn trong tâm thức.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự tại Frankfurt/Main, ông Lưu Xuân Đồng dù không thể trực tiếp tham dự, song đã gửi lời chúc mừng cùng Giấy khen tặng Hội nhân dịp 20 năm gìn giữ văn hóa và đoàn kết cộng đồng người Việt tại thành phố Freising.

Hội người Việt Nam tại Freising quảng bá văn hóa tại sự kiện Brechtfestival. (Nguồn: TTXVN)

Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt hình thức, mà còn là minh chứng cho những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của hội trong suốt hai thập niên qua.

Cá nhân ông Đinh Văn Nghĩa, Chủ tịch hội người Việt tại Freising cũng vinh dự nhận Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và kết nối cộng đồng người Việt tại Freising.

20 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một hạt mầm nảy nở thành cây xanh, đủ để một tổ chức cộng đồng từ những buổi họp ít ỏi ban đầu trở thành mái nhà chung của bao thế hệ.

Trong suốt chặng đường ấy, Hội Người Việt Nam tại Freising không chỉ dừng lại ở việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng, mà còn trở thành nhịp cầu nối giữa quê hương và xứ sở.

Những chương trình đón Tết Nguyên đán, Tết Trung thu cho các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Đức đã giúp tiếng Việt, bánh chưng, mâm cỗ, câu chúc đầu xuân không bị phai nhạt theo năm tháng.

Đó là cách để những đứa trẻ lớn lên giữa châu Âu vẫn biết mình đến từ đâu, hiểu rằng trong huyết quản mình chảy dòng máu Việt.

Không chỉ hướng nội, hội còn luôn hướng về quê nhà. Mỗi khi thiên tai, lũ lụt xảy ra tại Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Freising lại chung tay quyên góp, gửi về quê hương những đồng tiền chắt chiu nơi đất khách.

Những khoản hỗ trợ ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng trọn vẹn nghĩa tình nghĩa của những người con xa xứ luôn đau đáu dõi theo từng nhịp thở của đất mẹ.

Song song với việc giữ gìn bản sắc, hội còn tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong các sự kiện do Tạp chí Hương Việt tổ chức như hội chợ “Việt Nam tại Đức” hay chương trình “Hương Sắc Việt” kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức, hình ảnh tà áo dài, món ăn truyền thống, điệu múa, lời ca Việt Nam đã trở thành sứ giả mềm mại, giúp người Đức và bạn bè quốc tế hiểu hơn về một đất nước hiền hòa, giàu truyền thống và nhân văn.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm, ông Đinh Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội, đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể hội viên và bà con người Việt đã đồng hành, ủng hộ hội suốt 20 năm qua.

Ông nhấn mạnh rằng, điều quý giá nhất mà hội gây dựng được không chỉ là những hoạt động bề nổi, mà là một “ngôi nhà Việt” giữa lòng Freising - nơi để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Đức có điểm tựa tinh thần, có không gian để hiểu về nguồn cội, để trưởng thành mà không đánh mất bản sắc.

Nhìn lại 20 năm của Hội Người Việt Nam tại Freising, người ta không chỉ thấy một hành trình tổ chức sự kiện hay kết nối hội viên, mà thấy rõ một mạch chảy âm thầm của tình người, của ký ức quê hương được giữ gìn bằng trái tim.

Trong thế giới hội nhập và dịch chuyển hôm nay, khoảng cách địa lý có thể xa, nhưng tình cảm dành cho Tổ quốc chưa bao giờ gần đến thế. Từ Freising nhìn về Việt Nam, đó không chỉ là ánh nhìn hoài niệm, mà là ánh nhìn trách nhiệm - trách nhiệm giữ gìn văn hóa, nuôi dưỡng cộng đồng và truyền lại cho thế hệ sau một bản sắc không thể phai mờ.

Và có lẽ, chính từ những mái nhà Việt nơi đất khách như Freising, câu chuyện về tình người, về lòng hướng quê hương vẫn đang được viết tiếp - lặng lẽ nhưng bền bỉ, như mạch ngầm nuôi dưỡng cội rễ Việt Nam giữa lòng châu Âu./.

