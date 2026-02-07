Xuân Bính Ngọ 2026: Gói trọn hồn Tết, giữ gìn cội nguồn và lan tỏa yêu thương

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, cứ mỗi dịp “Tết đến Xuân về”, trong cái nắng mùa Hè đặc trưng của Australia và giữa nhịp sống hiện đại, tất bật nơi xứ người, các thành viên của nhóm xã hội-từ thiện “New Sunlight for Children” (tạm dịch: Tia nắng mới cho trẻ em) ở thành phố Sydney lại rộn ràng cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh như một thông lệ, coi đây là sợi dây thiêng liêng kết nối với quê hương, đất nước, đồng thời trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên tại quốc gia châu Đại Dương này.

Gói bánh chưng không đơn thuần là chuẩn bị một món ăn truyền thống cho ngày Tết. Mỗi chiếc bánh là sự gói ghém tình yêu quê hương, là nỗi nhớ da diết về mái nhà xưa, về gia đình, bạn bè và những ngày Tết đoàn viên ở Việt Nam.

Trong lúc rửa lá, vo gạo, làm đỗ…, các câu chuyện về quê nhà, về tuổi thơ, về những mùa Tết cũ lại được các thành viên của nhóm nhắc lại, khiến khoảng cách địa lý như được rút ngắn để quê hương Việt Nam hiện hữu gần hơn.

Gặp lại bác Phạm Mỹ Tửu sau 3 năm, phóng viên TTXVN không khỏi xúc động khi chứng kiến dù đã 84 tuổi nhưng bác vẫn cần mẫn, tận tụy và đầy nhiệt huyết trao truyền văn hóa của dân tộc cho thế hệ con cháu thông qua những câu chuyện kể về cội nguồn, về phong tục tập quán, về việc phải giữ linh hồn Tết Việt với tâm niệm "có bánh chưng thì mới có Tết."

Bác chia sẻ dù đã sinh sống tại Australia đã lâu, nhưng mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tâm trí bác lại dành trọn vẹn cho “dải đất hình chữ S” thân yêu bởi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương nhớ da diết. Chính vì vậy, đều đặn hằng năm vào dịp Tết cổ truyền, bác lại tham gia cùng nhóm “New Sunlight for Children” gói bánh chưng để vừa vơi đi nỗi nhớ, vừa nhắc nhở con cháu lưu giữ, duy trì phong tục, tập quán.

Với các thành viên của nhóm "New Sunlight for Children", gói bánh chưng là gói ghém tình yêu quê hương, là nỗi nhớ da diết những ngày Tết đoàn viên ở Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Đó cũng chính là ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ người Việt tại Australia mà nhóm “New Sunlight for Children” muốn gửi gắm qua hoạt động gói bánh chưng.

Đối với nhiều em nhỏ sinh ra và lớn lên ở đây, việc được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn gói bánh là một trải nghiệm đặc biệt. Các em được nghe ông bà, cha mẹ kể về sự tích bánh chưng, bánh dày, về ý nghĩa của Tết cổ truyền. Qua đó, các em thêm hiểu và tự hào về cội nguồn, về văn hóa Việt Nam, hiểu rằng vì sao cần trân trọng, gìn giữ tiếng Việt, phong tục và truyền thống của dân tộc.

Những buổi gói bánh vì thế không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là lớp học sinh động về lịch sử, về bản sắc Việt giữa lòng Australia.

Không giấu được sự xúc động, chị Ngô Thị Bích Thu - một thành viên của nhóm “New Sunlight for Children” - cho biết hằng năm, chị vẫn đưa các con trai đến tham gia gói bánh chưng vì đây là hoạt động có ý nghĩa, giúp con hiểu thêm về văn hóa truyền thống, phong tục của người Việt Nam, thêm tự hào mình là người Việt Nam.

Bên cạnh đó, những hoạt động này giúp cộng đồng người Việt gắn kết hơn, giúp các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở Australia có cơ hội được trò chuyện với các ông bà, chú bác, từ đó phát triển tốt tiếng Việt.

Rất hào hứng và thích thú khi được ông bà và mẹ hướng dẫn gói những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn, bé Henry Trần - con trai chị Thu hiện đang học lớp 8 - cho biết bé cảm thấy rất vui vì được hiểu hơn về phong tục Tết của người Việt Nam.

Được nghe những câu chuyện kể về truyền thống văn hóa của dân tộc, về không khí đầm ấm, sum họp của các gia đình Việt trong ngày Tết đoàn viên, bé Henry thấy thêm yêu đất nước và mong muốn có nhiều dịp được đón Tết ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Điều đặc biệt làm nên dấu ấn của nhóm “New Sunlight for Children” chính là việc kết hợp gìn giữ phong tục truyền thống với hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Những chiếc bánh chưng xanh thơm ngon do các thành viên của nhóm gói là nhịp cầu nối những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp thông qua hoạt động gây quỹ, giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam có cơ hội được đến trường, được sống tốt hơn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” mang đậm bản sắc của người Việt.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Hoàng Thị Khánh - một trong những thành viên của ban tổ chức - cho biết, được thành lập từ năm 2015 đến nay đã hơn 10 năm, nhóm "New Sunlight for Children" đã quyên góp được 107.910 AUD (khoảng 75.000 USD) để trao tặng 709 suất học bổng hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa hoặc các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Những chiếc bánh chưng xanh thơm ngon do các thành viên của nhóm "New Sunlight for Children" gói là nhịp cầu nối những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp thông qua hoạt động gây quỹ giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Ngoài ra, nhóm còn đồng hành và hỗ trợ các tổ chức, chương trình từ thiện khác như chương trình “Cơm có thịt"; giúp đỡ trẻ mồ côi tại Chùa Bửu Châu (Thành phố Hồ Chí Minh); tham gia quyên góp cùng tổ chức Blue Dragon Children Foundation; Trung tâm bảo trợ xã hội Cao Bằng…

Các thành viên của nhóm “New Sunlight for Children” rất tự hào là những người Việt ở Australia luôn hướng về Tổ quốc.

Vui mừng khi thấy nhóm ngày càng thu hút được thêm nhiều thành viên đồng sức, đồng lòng vì một Việt Nam thân yêu, vì những mảnh đời còn nhiều khó khăn nơi quê nhà, chị Khánh cho biết trong năm 2026, ban tổ chức của nhóm sẽ nỗ lực để duy trì các hoạt động thường niên, bao gồm các hoạt động gây quỹ trực tiếp và các hoạt động kết hợp với các tổ chức từ thiện khác với mong muốn được lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng người Việt ở nước ngoài để tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho đất nước, quê hương.

Có thể thấy, dù mỗi thành viên của nhóm “New Sunlight for Children” đều bận bịu với công việc riêng, đối mặt với không ít bộn bề lo toan của cuộc sống nơi xứ người, nhưng tất cả vẫn chung một tấm lòng hướng về Tổ quốc.

Sự gắn kết ấy được hun đúc qua từng nồi bánh chưng đỏ lửa, qua những giờ phút sẻ chia và qua những nghĩa cử nhân ái gửi về Việt Nam. Đó cũng là cách người Việt ở Australia khẳng định dù ở đâu, Tết Việt vẫn luôn hiện diện trong tim, và bản sắc văn hóa dân tộc vẫn được gìn giữ, tiếp nối qua từng thế hệ.

Giữa đất trời Australia rộng lớn, bên nồi bánh chưng sôi lăn tăn, hồn Tết Việt vẫn lan tỏa ấm áp, bền bỉ và đầy yêu thương. Gói bánh chưng ngày Tết tại Australia, nhóm “New Sunlight for Children” không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn thắp lên ánh sáng của yêu thương và hy vọng. Đó chính là mùa Xuân trọn vẹn nhất - mùa Xuân của cội nguồn, của sẻ chia./.

