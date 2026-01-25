Đại hội XIV của Đảng: Lan tỏa niềm tin và động lực tới bà con kiều bào

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khép lại, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 và 2045. Không chỉ tạo động lực mạnh mẽ trong nước, các quyết sách của Đại hội còn lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Nouvelle Calédonie (Tân Đảo) - một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở khu vực Nam Thái Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Đinh Ngọc Riệm, một doanh nhân người Việt thành đạt và có uy tín cao tại Nouvelle Calédonie, đánh giá Đại hội XIV mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển đã qua mà còn xác lập những định hướng chiến lược có tính dẫn dắt cho tiến trình phát triển của đất nước trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Ông Đinh Ngọc Riệm nhấn mạnh, việc Đại hội XIV đề cao yêu cầu đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và khả năng thích ứng trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới cho thấy tầm nhìn chủ động, dài hạn và nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Những định hướng đó không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi quốc gia, mà còn là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm như Nouvelle Calédonie.

Theo ông Đinh Ngọc Riệm, hiện cộng đồng người Việt Nam tại Nouvelle Calédonie có khoảng 3.000 người, sinh sống và làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và kinh doanh quy mô vừa và nhỏ. Trong điều kiện địa lý cách trở, việc theo dõi sát sao tình hình trong nước và những định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc duy trì sợi dây gắn kết giữa kiều bào với quê hương.

Ông cho rằng các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được Đại hội XIV xác định, như phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đã tạo ra niềm tin và kỳ vọng mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nouvelle Calédonie.

Những mục tiêu này không chỉ phản ánh khát vọng phát triển của dân tộc, mà còn là lời khẳng định rõ ràng về con đường đi lên của Việt Nam trong dài hạn.

Theo ông Đinh Ngọc Riệm, sự phát triển ổn định và bền vững của Việt Nam trước hết mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong nước, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thành tựu phát triển của đất nước giúp củng cố niềm tự hào dân tộc, tăng cường sự gắn bó của kiều bào với quê hương và tạo động lực để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Đề cập đến các định hướng lớn mà Đại hội XIV nhấn mạnh, như hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư chất lượng cao, ông Đinh Ngọc Riệm nhận định đây là những quyết sách có ý nghĩa mở đường, tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nhân, trí thức và nguồn lực Việt kiều tham gia sâu hơn vào tiến trình phát triển của Việt Nam.

Ông Đinh Ngọc Riệm khẳng định rằng những cải cách về thể chế và môi trường đầu tư, kinh doanh mà Đại hội đã xác quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để những người Việt ở Nouvelle Calédonie tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư hoặc trở về Việt Nam khởi nghiệp, làm ăn lâu dài, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Pháp.

Theo ông Đinh Ngọc Riệm, quan trọng hơn, sự ổn định và phát triển của đất nước theo các định hướng mà Đại hội XIV đề ra không chỉ có ý nghĩa trong nước, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, mà còn góp phần tạo ra xung lực nhất định đối với sự phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ một cộng đồng nhỏ bé ở vùng đất xa xôi giữa Thái Bình Dương, tiếng nói và niềm tin của người Việt tại Nouvelle Calédonie là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của những quyết sách lớn được thông qua tại Đại hội XIV, đồng thời phản ánh khát vọng chung của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về một Việt Nam phát triển, tự cường và hội nhập sâu rộng trong những thập niên tới.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nouvelle Calédonie được hình thành từ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, khi người Việt được đưa sang đây lao động trong các đồn điền, mỏ khai khoáng sản và công trình hạ tầng của chính quyền thuộc địa Pháp. Trải qua nhiều biến động lịch sử, các thế hệ người Việt đã từng bước ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với vùng đất này.

Ông Đinh Ngọc Riệm, còn được biết đến với tên Jean-Pierre Dinh, là một doanh nhân thành đạt và có uy tín cao trong cộng đồng người Việt tại Nouvelle Calédonie. Với sự am hiểu sâu sắc cả Việt Nam và Pháp, ông hiện là Lãnh sự danh dự nước Việt Nam tại vùng lãnh thổ hải ngoại này của Pháp, đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền địa phương, cộng đồng kiều bào và quê hương./.

