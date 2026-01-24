HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc bị... "kèm chặt" bởi cổ động viên ở sân bay Nội Bài

Những "người hùng" của U23 Việt Nam như huấn luyện viên Kim Sang-sik, Thanh Nhàn, Đình Bắc… bị “theo kèm” rất chặt bởi những cổ động viên cuồng nhiệt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tối 24/1, 26 trên tổng số 40 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đây là nhóm những thành viên về nước sớm gồm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF Đoàn Anh Tuấn, Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, một số trợ lý cùng đại đa số các cầu thủ.

Khoảng 1 tiếng trước khi chuyến bay của đội tuyển U23 Việt Nam hạ cánh, rất đông người hâm mộ đã “hâm nóng” bầu không khí với âm thanh rộn ràng của các loại nhạc cụ.

Và sau thêm 1 tiếng chờ đợi nữa, cuối cùng các cổ động viên cũng được chào đón những người hùng của U23 Việt Nam. Ngay lập tức, huấn luyện viên Kim Sang-sik, Thanh Nhàn, Đình Bắc… bị “theo kèm” rất chặt bởi những cổ động viên cuồng nhiệt.

Nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Lê Viktor… sẽ có quãng nghỉ ngắn để hồi phục thể lực, trước khi trở lại câu lạc bộ chủ quản tập luyện và chuẩn bị cho giai đoạn 2 của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025-2026.

Theo kế hoạch, nhóm thứ 2 của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 25/1.

Nhóm gồm 8 thành viên trong Ban huấn luyện và 6 cầu thủ gồm các thủ môn Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, hậu vệ Lê Văn Hà, các tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Thái Quốc Cường./.

