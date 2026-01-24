Việt Nam phá loạt kỷ lục trong lịch sử đối đầu với U23 Hàn Quốc

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam có chiến thắng “nghẹt thở” trước đội tuyển được cho là mạnh hơn là U23 Hàn Quốc, truyền thông Trung Quốc đã có những phân tích, đánh giá cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam đã đạt được kỷ lục trong lịch sử đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Tân Hoa xã, Nhật báo Bắc Kinh cũng như các trang mạng như sohu.com, 163.com… đều cho rằng trong trận tranh huy chương Đồng Giải vô địch bóng đá U23 châu Á (U23 châu Á) diễn ra đêm 23/1, Việt Nam và Hàn Quốc đã có trận đấu rất quyết liệt.

Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng sau đó đều bị đối thủ gỡ hòa, dẫn đến tỷ số hòa 2-2 và phải bước vào hiệp phụ.

Cả hai đội đều không thể thay đổi tỷ số trong hiệp phụ và cuối cùng, Việt Nam giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu để giành vị trí thứ ba của giải đấu.

Theo trang sohu.com, trận tranh hạng ba U23 châu Á giữa Việt Nam và Hàn Quốc thực sự là một trận đấu đầy bất ngờ. Dù chơi hơn người và được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển U23 Hàn Quốc lại không thể đánh bại U23 Việt Nam và cuối cùng để thua 6-7 sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Bài viết thống kê, kể từ năm 2006 đến nay, đội tuyển U23 Hàn Quốc đã đối đầu đội tuyển U23 Việt Nam chín lần, với thành tích sáu trận thắng và ba trận hòa. Trận đấu này đánh dấu thất bại đầu tiên của Hàn Quốc trước Việt Nam sau 23 năm, kể từ trận thua 0-1 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2003.

Trong khi đó, trang 163.com đưa tin, sau khi đánh bại Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính, Việt Nam đã giành vị trí thứ ba tại Giải vô địch U23 châu Á, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Việt Nam trước Hàn Quốc tại lịch sử giải đấu này.

Đây là lần thứ ba hai đội gặp nhau tại Giải U23 châu Á. Trong hai lần gặp trước, U23 Hàn Quốc bất bại với một trận thắng và một trận hòa.

Bài viết nhận định sau khi đánh bại Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã giành vị trí thứ ba tại Giải vô địch U23 châu Á. Đồng thời, Việt Nam cũng lập loạt kỷ lục mới.

Thứ nhất, đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Giải vô địch U23 châu Á kể từ năm 2018 đến nay.

Thứ hai, Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Hàn Quốc tại Giải vô địch U23 châu Á, sau khi không thắng được trong hai lần chạm trán trước đó.

Thứ ba, Việt Nam đã phá bỏ "lời nguyền" không thể đánh bại Hàn Quốc tại một giải đấu U23 chính thức kể từ năm 1991, khi trước đó chỉ có được một trận hòa và hai trận thua trong ba trận đấu gần nhất.

Thứ tư, Việt Nam tiếp tục duy trì kỷ lục ghi bàn trong mọi trận đấu chính thức U23 gặp Hàn Quốc, với bốn bàn thắng trong bốn lần gặp nhau trước đó.

Thứ năm, Việt Nam lần đầu tiên ghi được hai bàn thắng trong trận đấu gặp Hàn Quốc, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1991 đến nay./.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm nét về trận thắng của U23 Việt Nam U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á (AFC) 2026 bằng trận tranh hạng ba đầy cảm hứng và bùng nổ trước U23 Hàn Quốc.