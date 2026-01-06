Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam-U23 Jordan trên kênh nào, ở đâu?

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng cuộc chạm trán U23 Jordan trong khuôn khổ bảng A.

Trận đấu U23 Việt Nam-U23 Jordan diễn ra vào lúc 18g30 (theo giờ Việt Nam) trên sân King Abdullah Sports City Hall. Đây cũng là trận mở màn của giải đấu.

Màn so tài này sẽ được trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ và hệ thống của TV360.

Trước trận này, U23 Việt Nam từng hai lần đối đầu U23 Jordan ở sân chơi này, nhưng thành tích không tốt khi để thua 1-3 (2016) và hòa 0-0 (2020).

Ở lần tái ngộ này, "các chiến binh Sao vàng" đang rất quyết tâm thi đấu ấn tượng để giành kết quả tốt nhất và tiến sâu tại giải đấu.

"Dù các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm chiến thắng trong từng trận và đặt mục tiêu tiến vào vòng tứ kết," huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh trước cuộc chạm trán.

Cùng với ông thầy người Hàn Quốc, trung vệ Lý Đức cũng khẳng định: "Toàn đội đã chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng từng trận một, với tinh thần mỗi trận đấu là một cuộc chiến. Mục tiêu của chúng tôi là đi sâu nhất có thể"./.

Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay 6/1: U23 Việt Nam đối đầu U23 Jordan U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình tại đấu trường U23 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U23 Jordan vào lúc 18g30 hôm nay.