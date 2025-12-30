U23 Việt Nam thua sát nút ở màn "thử lửa" với Syria trước thềm VCK U23 châu Á

Chiều 30/12 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria trong khuôn khổ đợt tập huấn tại Qatar, nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện chuyên môn trước khi bước vào Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Với tính chất của một “bài test” chuyên môn, hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong khâu tổ chức đội hình. Hiệp 1 diễn ra với nhịp độ vừa phải, các tình huống nguy hiểm không xuất hiện nhiều khi cả U23 Việt Nam và U23 Syria đều tập trung kiểm soát khu vực trung tuyến và hạn chế sai sót nơi hàng phòng ngự.

Phút 41, U23 Syria tận dụng tốt một pha tấn công bên cánh trái để mở tỷ số trận đấu. Từ tình huống tổ chức lên bóng nhanh, hàng thủ U23 Việt Nam không kịp khép góc, tạo điều kiện cho đối phương dứt điểm ghi bàn, đưa U23 Syria vươn lên dẫn trước 1-0.

Ở những phút bù giờ cuối hiệp 1, U23 Việt Nam có cơ hội thuận lợi để quân bình tỷ số. Phi Hoàng thoát xuống bên cánh trái trước khi thực hiện đường tạt bóng chính xác vào khu vực cấm địa cho Văn Thuận bật cao đánh đầu trong tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động làm mới đội hình khi tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được vào sân thi đấu. Đây là trận giao hữu không hạn chế số lượng thay người trong hai hiệp, nhằm phục vụ tối đa cho công tác thử nghiệm và đánh giá lực lượng của Ban huấn luyện hai đội.

Phút 58, U23 Syria có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phối hợp tấn công bên cánh phải. Từ đường căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm, cầu thủ Osman nhanh chân dứt điểm cận thành, không cho thủ môn U23 Việt Nam cơ hội cản phá.

Dù bị dẫn trước hai bàn, U23 Việt Nam vẫn duy trì được nhịp độ chơi bóng khá tốt, nỗ lực giành lại quyền kiểm soát và đẩy cao đội hình tổ chức tấn công trong quãng thời gian còn lại.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Lê Phát (số 24) ghi bàn cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Những điều chỉnh về nhân sự giúp lối chơi của U23 Việt Nam trở nên năng động hơn, tạo ra một số tình huống tiếp cận khung thành đối phương.

Nỗ lực của đội tuyển U23 Việt Nam được cụ thể hóa ở phút 87, khi cầu thủ trẻ nhất đội là Nguyễn Lê Phát ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Từ một tình huống xử lý quyết đoán trong vòng cấm, Lê Phát tung cú dứt điểm gọn gàng, mang về bàn gỡ cho U23 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng khép lại trận giao hữu.

Màn "tổng duyệt" với U23 Syria mang lại nhiều thông tin chuyên môn quan trọng cho Ban huấn luyện U23 Việt Nam trong quá trình rà soát đội hình, đánh giá phong độ và khả năng thích nghi của các cầu thủ trước khi chốt danh sách 23 cái tên chính thức dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sau đợt tập huấn tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026 để chính thức bước vào hành trình tại đấu trường châu lục./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

