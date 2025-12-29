Khuất Văn Khang nói gì trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026?

Đánh giá về những thách thức tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang cho rằng sự tự tin sau chuỗi thành tích ấn tượng là điều cần thiết, nhưng đi kèm với đó là không ít khó khăn.

Chiều 28/12, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi luyện quân thứ hai tại Doha (Qatar), tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu nội bộ với U23 Syria.

Trận đấu này được đánh giá là bài test mang tính tổng duyệt của U23 Việt Nam trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước buổi tập, tiền vệ Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam, cũng như cảm xúc cá nhân khi lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Khuất Văn Khang cho biết, mỗi lần được tham dự Vòng chung kết U23 châu Á đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt, song lần trở lại này có ý nghĩa khác biệt hơn.

Với kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải đấu quốc tế, đặc biệt là việc ba lần liên tiếp góp mặt ở sân chơi U23 châu lục, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết anh luôn nhìn thấy hình ảnh của chính mình cách đây vài năm ở những cầu thủ trẻ lần đầu dự giải.

Đánh giá về những thách thức của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang cho rằng sự tự tin sau chuỗi thành tích ấn tượng trong năm qua là điều cần thiết, nhưng đi kèm với đó là không ít khó khăn.

Gửi thông điệp tới người hâm mộ trước thềm giải đấu, đội trưởng của U23 Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cổ động viên./.

