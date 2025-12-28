Nguyễn Đình Bắc: U23 Việt Nam đặt mục tiêu cao cho giải U23 châu Á

Chiều 27/12 theo giờ địa phương, U23 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Doha (Qatar) chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Theo VFF, trong buổi tập kéo dài gần 2 tiếng, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã chủ động đẩy cao khối lượng vận động lên mức tối đa, nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng giải phóng sức ỳ, đồng thời thích nghi với điều kiện thời tiết và múi giờ tại Qatar.

Cũng ở buổi tập này, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt và tâm lý rất tích cực trước thềm giải đấu quan trọng.

"Chúng tôi đang rất hào hứng bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar trước khi lên đường sang Saudi Arabia tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026," Đình Bắc cho hay. "Đây là giai đoạn quan trọng nên chúng tôi đều tập trung tối đa."

Đình Bắc cũng cho biết việc thích nghi với sự chênh lệch là thử thách với toàn đội nhưng đây không phải là trở ngại quá lớn.

Tiền đạo sinh năm 2004 này khẳng định: "Tất cả đều rất quyết tâm và đặt mục tiêu cao cho giải U23 châu Á năm nay. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cùng nhau quyết tâm, thi đấu tốt và giành những kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam."

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với đội tuyển U23 Syria nhằm rà soát, kiểm tra nhân sự và lối chơi lần cuối trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 vào ngày 2/1/2026./.

