U13 Becamex Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại đội Nhật Bản, đăng quang ngôi vô địch quốc tế

Chiều 21/12, lễ bế mạc và trao thưởng Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản năm 2025 diễn ra tại sân Khu liên hợp thể thao Thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại lễ bế mạc, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Ono Masuo đánh giá cao thành công của giải, nhấn mạnh đây không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích mà còn góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa thanh thiếu niên các nước, đặc biệt là Nhật Bản, Việt Nam và Singapore.

Trận đấu All Star giữa đội tuyển chọn U13 Nhật Bản – Singapore và U13 Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở trận chung kết, U13 Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC đã vượt qua U13 Kawasaki Frontale Todoroki (Nhật Bản) với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Đội chủ nhà đã khép lại giải đấu với thành tích bất bại toàn trận (5 trận thắng), thể hiện phong độ ổn định và chuyên môn nổi bật.

Ban tổ chức trao giải nhì cho U13 Kawasaki Frontale Todoroki và giải ba cho U13 Kawasaki Frontale Ikuta.

Ban tổ chức trao giải hạng nhất cho U13 Becamex Hồ Chí Minh City FC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các giải thưởng cá nhân cũng được trao, trong đó Thủ môn xuất sắc nhất là Nguyễn Văn Quân (Becamex Thành phố Hồ Chí Minh). Vua phá lưới là Vũ Ngọc Duy (Becamex Thành phố Hồ Chí Minh) với 13 bàn thắng. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Isora Aiba (Kawasaki Frontale Todoroki).

Giải đấu diễn ra từ ngày 18-21/12 với sự tham dự của 12 đội bóng (5 đội Nhật Bản, 1 đội Singapore và 6 đội Việt Nam)./.