Môi trường

Starbucks Hàn Quốc tái chế bã cà phê làm phân bón cho nông dân trẻ

Thay vì trở thành rác thải, bã cà phê tại các cửa hàng Starbucks Hàn Quốc đang được tái chế thành phân bón hữu cơ trao tặng miễn phí cho nông dân trẻ, góp phần hỗ trợ nông nghiệp bền vững.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Starbucks Hàn Quốc tái chế bã cà phê làm phân bón cho nông dân trẻ

Bốn ngân hàng lớn của Nhật Bản tăng lãi suất tiền gửi thông thường

“Thẻ Vàng Trump” và những giới hạn pháp lý

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Chiến dịch tái chế bã cà phê tại Hàn Quốc #Phân bón hữu cơ cho nông dân trẻ #Bảo vệ môi trường qua ngành cà phê #Hỗ trợ nông nghiệp bền vững #Sáng kiến xã hội của Starbucks Hàn Quốc