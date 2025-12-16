Kinh tế
Thiên tai gây thiệt hại 220 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu trong năm 2025

Thiên tai toàn cầu năm 2025 gây tổn thất 220 tỷ USD, duy trì áp lực lớn lên ngành bảo hiểm. Swiss Re cảnh báo thời tiết cực đoan khiến mỗi thảm họa ngày càng tốn kém.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thiên tai gây thiệt hại 220 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu trong năm 2025

Ngân hàng trung ương Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 30 năm

Mỹ thúc đẩy các thỏa thuận khai khoáng lịch sử

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

