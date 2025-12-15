Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tấn công mạng dùng AI và bài toán bảo vệ danh tính trong kỷ nguyên số

Xuất khẩu trà xanh tại Nhật Bản đạt mức cao nhất trong hơn 70 năm

EU chia rẽ sâu sắc về hiệp định thương mại với Mercosur

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu