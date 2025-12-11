Kinh tế
Elon Musk toan tính gì khi định giá Space X ở mức 1500 tỷ USD?

SpaceX của Elon Musk được cho là chuẩn bị IPO trị giá tới 1.500 tỷ USD vào năm 2026. Thương vụ khổng lồ này có thể đẩy tài sản của ông Musk lên tầm mới, đồng thời đặt SpaceX vào tầm ngắm của Phố Wall.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Elon Musk toan tính gì khi định giá Space X ở mức 1500 tỷ USD?

Hai "ông lớn" Hàn Quốc bắt tay công nghệ 6G AI-RAN

Tổng thống Trump gắn thêm CNN trong thỏa thuận bán Warner Bros

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Định giá SpaceX cao #Kế hoạch IPO SpaceX #Tác động của Elon Musk #Thị trường tài chính toàn cầu #Công nghệ 6G AI-RAN #Chuyển động quốc tế #Thương vụ lớn của Musk #Tài chính và công nghệ #Mối quan hệ Mỹ - Hàn Quốc